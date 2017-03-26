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Antonio Conte, Morata'yı Chelsea'ya istiyor

İtalyan teknik adam, 2014 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer ettiği Morata'yı, bu kez Chelsea'ye istiyor. Londra ekibinin 65 milyon Euro'yu (253 milyon TL) gözden çıkardığı iddia edildi.

26 Mart 2017, Pazar 14:45 Yorum Yaz
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Real Madrid'de bu sezon istediği süreleri bulamayan, genellikle maçların ikinci yarılarında oyuna dahil olan Alvaro Morata için Antonio Conte pusuda bekliyor.

2014'te İspanyol golcüyü Juventus'a getiren isim olan Conte, Real Madrid'de kalma ve büyük işler yapma rüyalarını bir türlü gerçekleştiremeyen yıldız golcüyü, bu kez Chelsea'ye transfer etmek istiyor.

Sezon başında Juventus'tan 30 milyon Euro'ya geri alınan 24 yaşındaki futbolcu, Zinedine Zidane yönetminde bu sezon ligde 18 maçta süre alabildi ve ilk tercih olma şansını bir türlü yakalayamadı.

Real Madrid'in gelecek sezon için Eden Hazard, Kylian Mbappe gibi isimlere yönelecek olması, Morata'nın takımda kalma ihtimalini oldukça azaltacak.

Bu durumu koz olarak kullanmak isteyen Conte, başkan Abramovich'e İspanyol golcünün transfer edilmesi yönündeki istediğini iletti.

Chelsea'nin Morata transferi için kesenin ağzını açıp, 65 milyon Euroluk bir teklif yapması bekleniyor. 
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