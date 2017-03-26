Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Akif Çağatay Kılıç: Galatasaray düzeltmeye gitmelidir

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FETÖ/PDY ile olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür’ün Galatasaray Kulübünden ihraç edilmemesi ile ilgili öenmli açıklamalarda bulundu.

26 Mart 2017, Pazar 10:57 Yorum Yaz
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FETÖ/PDY ile olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür’ün Galatasaray Kulübünden ihraç edilmemesi ile ilgili olarak , "Alınan karar konusunda Galatasaray Yönetim Kurulu ivedi şekilde bir düzeltmeye gitmelidir. Çünkü ülkemize, devletimize ihanet edenlerin ülkemizin köklü kurumları ve kulüplerinde işi yoktur." açıklamalarından bulundu.

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Veysi Kaynak'tan da tepki!

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da CNNTürk'te Hakan Çelik'in programında Galatasaray'ın kararına tepki gösterdi.

İşte Kaynak’ın Galatasaray’ın tartışma yaratan kararı hakkındaki sözleri:

Galatasaray sadece Türkiye’deki değil Türkiye dışında hem soydaşlarımızın hem de İslam dünyasında Türkiye’ye sempati duyan herkesin takımı olmuştu UEFA kupasını kazanmasıyla. Bunu muhafaza etmesi gerekirdi. Hakan Şükür FETÖ'ye sempatisini gizlemeyen bir şahıs. Bütün bu deliller ortadayken Galatasaray gibi bir takımın böyle tartışılacak bir karar imza atması asla kabul edilemez. Orada ihraç edilenler var. Onların FETÖ'yle bağlantısı Hakan Şükür kadar asla değil. Hakan Şükür o camianın sembol isimlerinden biri olmuştu. Hakan Şükür’ü ihraca uygun görmediyseler ötekilerine yazık etmişler. Bu isimler sahip çıkıyorlarsa Galatasaray’a yazık ederler. Galatasaray bu sempatiyi kaybeder diye endişe ediyorum. Neden böyle olduğuna dair benim tahminin yok. Çok yeni bir havadis. 

Şundan olabilir diye tahmin ediyorum: Hakan Şükür Galatasaray ile özdeşlemiş bir isimdi. Şimdi Hakan Şükür üzerinden Galatasaray’ı maalesef FETÖ ile özdeşleştirme tehlikesine düşmüştür Galatasaray. 

İkinci hadise şu, 15 Temmuz’da şu içinde bulunduğumuz stüdyo bile basılmıştı. Darbeciler Türkiye’nin her tarafına saldırdılar. Her siyasi görüşe her renge saldırdılar. Ama sonradan geldiğimiz safha sanki bu Recep Tayyip Erdoğan ve FETÖ arasında bir meseleymiş gibi bir zemine çekilmeye çalışılıyor birileri tarafından. Galatasaray belki de bu aldanmışlığa düşmüştür. 

Camianın tamamını kast etmiyorum. Üyelik ihracına ret oyu verenleri kast ediyorum. Bizim Türkiye sınırları dışında özellikle Türki cumhuriyetler ve İslam dünyasında Galatasaray’ın çok büyük bir taraftar kitlesi var. Yazık oldu.
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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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babayarro1 26 Mart 2017 Pazar 03:01

Yıllar boyunca bu takıma ve milli takımımıza en çok faydası dokunan 3 isimden birisidir Hakan Şükür.. Önce bu belayı başımıza saranlar sorgulanmalıdır. Kralı ve mazimizi yedirmeyiz!

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okipan 26 Mart 2017 Pazar 10:44

kaç milletvekili ihraç edildi acaba???????

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szabo1 26 Mart 2017 Pazar 11:32

koskoca bir bi spor gazetetesi internet sitesi sırf bu haberle doldurduysa ve de yorumları kapatıysa artık siz anlayın... bir fenerli olarak gs bu hareketini destekliyorum saygım artı gs. darısı diyer insanlara kukla değiliz!

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melmas 26 Mart 2017 Pazar 11:42

Daha birkaç sene öncesine kadar malum partinin bütün milletvekilleri okuma olimpiyatlarına katılıp methiyeler düzüyordu, hepsinin ihraç edilmesi gerekmez mi? Kandırıldık dediler hepsi unutuldu, böyle saçma bir ülke olamaz, adaletse herkese adalet lazım, o milletvekillerinin hepsinin ihraç edilmesi gerekliydi hiçbir şey olmadı.

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FUHASA 26 Mart 2017 Pazar 12:34

MADEM HER ŞEYİ HALKA SORARIZ O EN İYİSİNİ BİLİR DİYORSUNUZ VE EN ÇOK OY ALDIK DİYEBİLİYORSANIZ. KUSURA BAKMAYIN BU DA GALATASARAY OY ÇOKLUĞU İLE İSTEDİKLERİ BİR OLAY ....UYARI BİLE YAPMANIZ HATA.SİZ ÖNCE KENDİ İÇİNİZDEKİ MİLLETVEKİLLERİNİ TEMİZLEYİN

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alicalikusu 26 Mart 2017 Pazar 13:12

BENCE YORUM YAZMAYA BİLE GEREK YOK, HABERİN YORUMU İÇİNDE MEVCUT ZATEN. SAYIN AZİZ YILDIRIMA ŞİKECİ DİYENLERİN GALATASARAY'IN SON 10 YILDAKİ TÜM SPORTİF FAALİYETLERİNİ VE KURGULANMIŞ BAŞARILARINI (?) ARAŞTIRMALARI GEREKİYOR. AMA EN AZINDAN KENDİLERİNİ İNKAR ETMEDİKLERİ İÇİN ONLARI TEBRİK EDİYORUM....

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Devir_besiktas_devri 26 Mart 2017 Pazar 14:02

Gs feto yu savundu anladik ama akp deki fetocular niye yargilanmiyor veya ihrac edilmiyor???

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sampiyonGalatasaray 26 Mart 2017 Pazar 15:12

Atin su fetoculeri.bunlari tutmak galatasarayimiza zarardan baska birsey vermicek.bu kadarmi körsünüz adamlarin ülkemize yaptiklari ortada.

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Gloria 26 Mart 2017 Pazar 16:40

Sayın bakan, sizin şahsi meseleniz ve kavganız yüzünden bu ülke çekiniyor çekeceğini kaldı ki bu kulübe emek harcayan bu iki sporcuyu milletin önüne atıp kulübünden ayırmak ne kadar doğru ?

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