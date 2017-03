Akif Çağatay Kılıç: Galatasaray düzeltmeye gitmelidir Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FETÖ/PDY ile olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür’ün Galatasaray Kulübünden ihraç edilmemesi ile ilgili öenmli açıklamalarda bulundu.

ile olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerdenve’ün Galatasaray Kulübünden ihraç edilmemesi ile ilgili olarak , "Alınan karar konusunda Galatasaray Yönetim Kurulu ivedi şekilde bir düzeltmeye gitmelidir. Çünkü ülkemize, devletimize ihanet edenlerin ülkemizin köklü kurumları ve kulüplerinde işi yoktur." açıklamalarından bulundu.Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da CNNTürk'te Hakan Çelik'in programında Galatasaray'ın kararına tepki gösterdi.Galatasaray sadece Türkiye’deki değil Türkiye dışında hem soydaşlarımızın hem de İslam dünyasında Türkiye’ye sempati duyan herkesin takımı olmuştu UEFA kupasını kazanmasıyla. Bunu muhafaza etmesi gerekirdi. Hakan Şükür FETÖ'ye sempatisini gizlemeyen bir şahıs. Bütün bu deliller ortadayken Galatasaray gibi bir takımın böyle tartışılacak bir karar imza atması asla kabul edilemez. Orada ihraç edilenler var. Onların FETÖ'yle bağlantısı Hakan Şükür kadar asla değil. Hakan Şükür o camianın sembol isimlerinden biri olmuştu. Hakan Şükür’ü ihraca uygun görmediyseler ötekilerine yazık etmişler. Bu isimler sahip çıkıyorlarsa Galatasaray’a yazık ederler. Galatasaray bu sempatiyi kaybeder diye endişe ediyorum. Neden böyle olduğuna dair benim tahminin yok. Çok yeni bir havadis.Şundan olabilir diye tahmin ediyorum: Hakan Şükür Galatasaray ile özdeşlemiş bir isimdi. Şimdi Hakan Şükür üzerinden Galatasaray’ı maalesef FETÖ ile özdeşleştirme tehlikesine düşmüştür Galatasaray.İkinci hadise şu, 15 Temmuz’da şu içinde bulunduğumuz stüdyo bile basılmıştı. Darbeciler Türkiye’nin her tarafına saldırdılar. Her siyasi görüşe her renge saldırdılar. Ama sonradan geldiğimiz safha sanki bu Recep Tayyip Erdoğan ve FETÖ arasında bir meseleymiş gibi bir zemine çekilmeye çalışılıyor birileri tarafından. Galatasaray belki de bu aldanmışlığa düşmüştür.Camianın tamamını kast etmiyorum. Üyelik ihracına ret oyu verenleri kast ediyorum. Bizim Türkiye sınırları dışında özellikle Türki cumhuriyetler ve İslam dünyasında Galatasaray’ın çok büyük bir taraftar kitlesi var. Yazık oldu.