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Ahmet Çubukçu: Mustafa Reşit Akçay iddiaları doğru değil

Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ahmet Çubukçu, Bordo Mavili kulüple adı geçen Mustafa Reşit Akçay'la ilgili bir tasarrufları bulunmadığını söyledi.

26 Mart 2017, Pazar 18:17 Yorum Yaz
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Süper Lig'de son haftalarda Osmanlıspor'un kötü gidişatıyla eleştirilen, 3-2;'lik Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra ise istifa eden Mustafa Reşit Akçay'ın Trabzonspor'da altyapının başına geçeceği iddia edilmişti. 

Konuyla ilgili Fanatik'in ulaştığı Trabzonspor başkan yardımcısı Ahmet Çubukçu, "Söylenenler dedikodudan ibaret. Doğru değil. Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'a emeği geçmiş, Türkiye'nin değerli futbol adamlarından biridir. Gelecekte de kulübümüze mutlaka katkısı fazlasıyla olacaktır ancak şu anda kendisiyle ilgili bir tasarrufumuz yok" şeklinde konuştu.

Serhat Demirtaş
Trabzonspor

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