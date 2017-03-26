Ahmet Çubukçu: Mustafa Reşit Akçay iddiaları doğru değil Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ahmet Çubukçu, Bordo Mavili kulüple adı geçen Mustafa Reşit Akçay'la ilgili bir tasarrufları bulunmadığını söyledi.

Hakan Ateşler

'de son haftalarda'un kötü gidişatıyla eleştirilen, 3-2;'likmağlubiyetinden sonra ise istifa eden'ın'da altyapının başına geçeceği iddia edilmişti.Konuyla ilgili Fanatik'in ulaştığıbaşkan yardımcısı Ahmet Çubukçu, "Söylenenler dedikodudan ibaret. Doğru değil. Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'a emeği geçmiş, Türkiye'nin değerli futbol adamlarından biridir. Gelecekte de kulübümüze mutlaka katkısı fazlasıyla olacaktır ancak şu anda kendisiyle ilgili bir tasarrufumuz yok" şeklinde konuştu.