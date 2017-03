Adana at yarışı tahminleri- 26 Mart Pazar Adana at yarış tahminleri... Fanatik Hipodrom yazarı Murat Bekmezci Adana programını değerlendirdi ve kupon hazırladı.

Adana at yarış tahminleri... Fanatik Hipodrom yazarı Murat Bekmezci Adana programını değerlendirdi ve kupon hazırladı.Adana hipodrom bölgesinden herkese selamlar...Başarılı yarışlarının ardından etkili formunu devam ettiren KÖRDÜĞÜM ve art arda tabelada yer aldığı yarışlarıyla nedenli formda olduğunu gösteren DALGACI arasındaki zevkli mücadele birinciyi belirleyecektir. Bu safkanların hata yapması halinde GÖZ AĞRISI, MAKBER GÜLÜ ve KISMET KIZ devreye girecek isimlerdir.ATEN FLEX' in öz kardeşi olan BIG QUEEN ilk startında rakiplerini avlayarak Maiden'e veda edebilir. INDIANA POLIS'i bu safkanın tek rakibi olarak sizlere önereceğim.Form durumunu beğendiğim LOKOMOTİF bu ayakta ilk şansa sahip isimdir. Kazandığı yarışı ardından koruduğu etkili formu ile İMPARATOR bu safkanı avlayabilir. Son yarışını kesinlikle ölçü almadığım KIRMANŞAH'da ihmal edilmeye gelmez. Bu koşunun sürprizini GÜLEN EFE' den bekliyorum.Kum pistte start aldığı ilk yarışı ile koşu tecrübesi kazanan VASILY yeterli hazırlıkları ve usta pilotu ile çim pistte farklı koşup rakiplerini avlayacaktır. Bankom.Günün en keyifli yarışlarından biri olmasını beklediğim Akeniz Derbisi'nde denk güçte kalite safkanların mücadalesi nefesleri kesecek. Adana pistinde ilk kez koşacakolmasına rağmen bu sezon İzmir' de şov yapan KINOWA iyi tanıdığı usta pilotu ile bence birinciliğin güçlü adayıdır. Başarılı yarışlarının ardından koruduğu etkili formu ile GLOIN'i en ciddi rakibi olarak görüyorum. Yavaş yavaş eski formuna ulaşan DIVINE HEART yatkın olduğu mesafede rakiplerini avlayabilir. İyi durumdaki ROCKET MAN' de koşuya ağırlığını koyacaktır. BAVİ REŞ ve SAKE BOMB' da sertleşen gruba rağmen geniş kuponlarda bulundurulması gereken isimlerdir.Günün son ayağında yine Maiden 3 yaşlı İngilizlerin birincilik mücadelesi yarışseverlere keyifli anlar yaşatacaktır. İlk şansı uzun aradan sonra gördüğü yarışında yakın ara tabela dışı kalan ve bu koşusu ile kondisyon açığını kapatan BEDDISH' e veriyorum. Tabelada yer aldığı son yarışları ile iyi durumda olduğunu gösteren JIDICIOUS bu safkana en yakın takipçisi olacaktır. Kum pistte start aldığı ilk startında tabelayı tamamlayan QUEEN OF SILVER çim pistte daha başarılı bir koşu çıkarabilir. Gördüğü yarışlarla tecrübe ve kondisyon kazanan PORTO RIKO bu ayakta daha sonra şans verdiğim isimdir. Siz yarışseverlere bol şanslar, bol kazançlar dilerken tüm safkanlarında ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum...4-2-3-7-17-24-1-7-25-4-1-6-2-71-3-13-5