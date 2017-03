2017 YGS sonuç belgesi kontrol sistemi - ÖSYM sonuç belgesi kontrol otomatik kontrol 2017 YGS sınavının hemen ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biride Ösym-YGS sonuç belgesininin doğru olup olmadığı. Merak eden öğrenciler ÖSYM sonuç belgesi kontrol sisteminden sonucu kontrol edebilir. İşte YGS sonuç belgesi kontrol sistemi.

YGS kontrol kodu nerede?

YGS sonuçlarını öğrenme adresi

Yakup Çınar

sınavına giren 2 milyonun üzerindeki öğrenci meraklabekliyor.2 gün sonra açıklanacak. Sonuçları öğrendikten sonra bir çok öğrenci belge kontrolü yapmaya çalışacak. İşte bu belge kontrolü ÖSYM'den resmi olarak TC Kimlik No "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" girilerek öğrenebilecek.(Adaya ait sonuç belgesinini en alt kısmında bulunmaktadır. Sonuç Belgesi üzerindeki Kontrol Kodunu ve T.C. Kimlik / YU / Aday Numarasını aşağıdaki forma girerek belgenin ÖSYM'deki kayıtlarla eşleşip eşleşmediğini kontrol edebilirsiniz.)ÖSYM’nin yayınlamış olduğu sınav takvimine göre YGS sonuçlarının açıklanma tarihi 28 Mart 2017 olarak belirtilmekte.YGS puan türü ile tercih yapacak öğrenciler için bu tarih oldukça önemli. Çünkü adaylar elde ettikleri puanlarına göre, tercih döneminde tercih işlemlerini gerçekleştirecek.Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin"https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden mobil uygulamalarından öğrenebilecek.YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS’ye başvurabilecek. LYS’ye başvurular, 4-17 Nisan’da alınacak.YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak. YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS'lere girme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek.YGS’de testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Adayların Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecek:Sınavda tüm testlerde toplam 160 soru bulunuyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.Lise son sınıfta okuyan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1B’deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları (AYGS) hesaplanacak. AYGS puanlarının hesaplanabilmesi için adayların YGS testlerinin en az ikisinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir.AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacak. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden 5 ham puan alan adayların 150 YGS puanı, 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanacak.Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler, YGS Sosyal Bilimler Testi’nde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutularak, Felsefe alanından 5 soruyu cevaplandıracaklar. 2017-YGS Sosyal Bilimler Testi’nde toplam 45 soru var. Tüm 2017-YGS adayları ilk 35 sorunun tamamından sorumlu olacaklar.