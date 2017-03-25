VakıfBank-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.
VakıfBank: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Yılmaz Duman
VakıfBank: Cansu Çetin, Melis Gürkaynak, Melis Durul, Gözde Kırdar, Özge Yurtdagülen, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Naz Akyol, Kimberly, Rasic)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, Prokopic, Da Joyce, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Yaren Hatipoğlu)
Setler: 25-23, 27-25, 25-22
Süre: 92 dakika (30, 32, 30)