Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Türkiye U19 - Portekiz U19 maç sonucu: 2-1

U19 Milli Takımımız, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 4. Grup maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi. Milli Takımımız Portekiz'i Stuttgart'ın U-19 takımında forma giyen gurbetçi yıldızımız Berkay Özcan'ın attığı gollerle 2-1 yendi.

Yorum Yaz
A+ A-
U19 Milli Takımı, Portekiz'de oynanan 2017 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 4. Grup'taki ikinci maçında karşılaştığı ev sahibi Portekiz'i 2-1 yendi. Stuttgart'ın U-19 takımında forma giyen gurbetçi yıldızımız Berkay Özcan mücadelede attığı iki golle yıldızlaştı. 

Estadio Capital do Movel'de oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 82 ve 88. dakikada Berkay Özcan atarken, Portekiz'in golünü 15. dakikada Jose Gomes kaydetti. Milliler bu sonuçla grupta ikinci maç sonunda 3 puanda yer aldı. Grupta oynanan diğer maçında Hırvatistan Polonya'yı 2-0 yendi.

U19 Milli Takımı son maçını 28 Mart Salı günü Hırvatistan ile oynayacak.

Türkiye: 12-Ahmet Şen, 3-Ali Mert Aydın, 4-Merih Demiral, 5-Kadir Kaan Özdemir, 7-Alpay Koçaklı (Dk. 90 18-Tarık Baydemir), 8-Cihan Kahraman, 9-İlker Yüksel (Dk. 90 16-Berat Ayberk Özdemir), 10-Berkay Özcan, 11-Mete Kaan Demir, 14-Yusuf Yalçın Arslan, 17-Salim İyik (Dk. 32 6-Abdülkadir Ömür)

Portekiz: 1-Costa, 2-Dalot, 3-D.Oueiros, 4- D.Oueiros, 7-Filipe, 8-Luis, 11-Dju, 13-Pereira, 14-Florentino, 16-Fernandes, 18-Gomes

Sarı kartlar: Dk. 89 Mete Kaan Demir (Türkiye) ve Dk. 60 Pedro Pereira (Portekiz)
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 