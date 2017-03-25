Türkiye U19 - Portekiz U19 maç sonucu: 2-1 U19 Milli Takımımız, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 4. Grup maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi. Milli Takımımız Portekiz'i Stuttgart'ın U-19 takımında forma giyen gurbetçi yıldızımız Berkay Özcan'ın attığı gollerle 2-1 yendi.

Özgür Yedek

U19 Milli Takımı, Portekiz'de oynanan 2017 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 4. Grup'taki ikinci maçında karşılaştığı ev sahibi Portekiz'i 2-1 yendi. Stuttgart'ın U-19 takımında forma giyen gurbetçi yıldızımız Berkay Özcan mücadelede attığı iki golle yıldızlaştı.Estadio Capital do Movel'de oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 82 ve 88. dakikadaatarken, Portekiz'in golünü 15. dakikada Jose Gomes kaydetti. Milliler bu sonuçla grupta ikinci maç sonunda 3 puanda yer aldı. Grupta oynanan diğer maçında Hırvatistan Polonya'yı 2-0 yendi.12-Ahmet Şen, 3-Ali Mert Aydın, 4-Merih Demiral, 5-Kadir Kaan Özdemir, 7-Alpay Koçaklı (Dk. 90 18-Tarık Baydemir), 8-Cihan Kahraman, 9-İlker Yüksel (Dk. 90 16-Berat Ayberk Özdemir), 10-Berkay Özcan, 11-Mete Kaan Demir, 14-Yusuf Yalçın Arslan, 17-Salim İyik (Dk. 32 6-Abdülkadir Ömür): 1-Costa, 2-Dalot, 3-D.Oueiros, 4- D.Oueiros, 7-Filipe, 8-Luis, 11-Dju, 13-Pereira, 14-Florentino, 16-Fernandes, 18-GomesSarı kartlar: Dk. 89 Mete Kaan Demir (Türkiye) ve Dk. 60 Pedro Pereira (Portekiz)