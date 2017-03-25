Türkiye, Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elit tur 1. Grup’taki ikinci maçında Ermenistan’ı 6-0 mağlup etti. Grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen Türkiye, Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Caner Kolağasıgil

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elit tur 1. Grup’taki ikinci maçında Ermenistan’ı 6-0 mağlup etti. Grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen Türkiye, Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.Elit turda 1. Grup maçları Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Emirhan Spor Kompleksi’nde devam ediyor. İkinci maçında Ermenistan’ı 6-0 yenen millilerin gollerini, 26. dakikada Atalay Babacan, 36. dakikada kendi kalesine Karen Hovhannisyan, 49. dakikada Yunus Akgün, 51. dakikada Hasan Ali Adıgüzel, 66. dakikada Malik Karaahmet ve 80. dakikada Umut Güneş attı.Gruptaki ilk karşılaşmasında Finlandiya’yı 4-1 yenen Türkiye, Ermenistan’ı da 6-0 mağlup ederek puanını 6’ya çıkardı. Grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen milliler, mayıs ayında Hırvatistan’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde etti.Milliler, gruptaki son maçında 28 Mart Salı günü Almanya ile karşılaşacak. Öte yandan gruptaki diğer maçta Almanya, Finlandiya’yı 6-2 mağlup etti.AA