Samsunspor'da taraftarlarla futbolcular arasında gerginlik TFF 1'nci Lig takımlarından Samsunspor'un Trabzonspor'la karılaşacağı özel müsabakanın 'futbolcuların alacaklarının yüzünden oynamak istememesine' ilişkin çıkan haberleri üzerine tesislere gelen taraftarlarla oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

Caner Kolağasıgil

TFF 1'nci Lig takımlarından'un Trabzonspor'la karılaşacağı özel müsabakanın 'futbolcuların alacaklarının yüzünden oynamak istememesine' ilişkin çıkan haberleri üzerine tesislere gelen taraftarlarla oyuncular arasında gerginlik yaşandı.Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanı izlemeye gidehn taraftarlar, futbolcuları yanlarına çağırdılar, daha sonra da Trabzon’a gidilmemesine tepki gösterdi.Teknik direktör Osman Özköylü, araya girerek taraftarlarla futbolcular arasında yaşanan gerginliği engelledi. Futbolcular, dha sonra 3 Nisan'da karşılaşacakları Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam etti.Futbolculara ödemede sıkıntıların olduğunu ve yönetimin sorunları kısa sürede çözeceğini söyleyen Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, şunları söyledi:"Bu hafta itibariyle futbolculara bir ödeme yapacağımız sözünü vermiştik. Bu ödemede sıkıntılar oldu. Başkanımız ve yönetimimiz maddi konuda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Çok kısa süre içerisinde bu çözülecektir. Rakamlar çözülmeyecek bir rakamlar değildir. Kaleci Tom ile kavga ettiğim ve Murat ile Mustafa Sevgi’nin para isteyenler de başı çekmesi, doğru bir bilgi değildir. Takım bu kadar iyi giderken insanlar neden durduk yere böyle sıkıntılar çıkartmaya çalışıyor? Bunlar üzücü şeyler. Bu takımın önünü kimse kesemeyecek. Maddi sorunlar Türkiye’de her kulüpte var. Bunlar çözülmeyecek sıkıntılar değil. Söz verdiğimiz arkadaşlara ödemeleri yapacağız."DHA