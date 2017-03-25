Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 92-65

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, son 6 maçta aldığı 5 mağlubiyetin ardından evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenerek play off hattındaki yerini korudu: 92-65.

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Spor Toto Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, son 6 maçta aldığı 5 mağlubiyetin ardından evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenerek play off hattındaki yerini korudu: 92-65. Yeşil kırmızılılarda Summers 19 sayıyla skora katkıda bulundu.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü İtalya'da Umana Reyer Venezia'yla oynayacağı çeyrek final rövanşı öncesi moral bulan Pınar Karşıyaka, bu skorla 23 haftada 12 galibiyete ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyşespor ise 9 galibiyette kaldı.

İlk periyoda Pınar Karşıyaka, pota altından sayılarla 7-2 önde başladı. Konuk ekip, Armand'ın 8 sayısıyla oyuna denge getirse de Muhammed'in 2 üç sayılık basketiyle yeniden üstünlüğü eline alan Pınar Karşıyaka, durumu 18-10'a getirdi. Farkın ev sahibi ekip lehine 11 sayıya kadar çıktığı periyot 29-21 sonuçlandı.

İkinci periyotta Summers, Soner, Owens ve Brown'ın etkili oyunuyla maça iyice ağırlığını koyan Pınar Karşıyaka, farkı 26 sayıya kadar çıkardı. Soyunma odasına 52-31 yeşil kırmızılı ekip üstünlüğüyle girildi. Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyot 72-52 bitti. Son periyotta taraftarının da desteğiyle rahat bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, salondan 92-65 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Murat Biricik (xx), Ziya Özorhon (xx), Mehmet Şahin (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Green (xxx) 13, Muhammed (xxx) 9, Ponitka (xxx) 11, Summers (xxx) 19, Owens (xxx) 8, Egemen (xxx) 6, Soner (xxx) 8, Erdi (x) 5, Petway (xx) 7, Brown (xx) 6, Alp (x), Görkem (x)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Armand (xxx) 13, Calloway (x), Deniz (xxx) 11, Uğur (x) 2, Mc Cauley (x) 3, Metecan (xx) 8, Gagic (xx) 7, Markota (xx) 6, Klobucar (xxx) 10, Ayberk (x) 5
1. PERİYOT: 29-21
İLK YARI: 52-31
3. PERİYOT: 72-52

 
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