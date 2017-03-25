Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Muhsine ve Selim göğsümüzü kabarttı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde süren 2017 Dubai Dünya Para Atletizm Grand Prix müsabakalarına katılan Türkiye, 2 madalya kazandı. Kadınlar 800 metrede Muhsine Gezer’in altın, erkekler 200 metrede ise Muhammet Selim Ünal’ın bronz madalya kazandığı belirtildi.

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde süren 2017 Dubai Dünya Para Atletizm Grand Prix müsabakalarına katılan Türkiye, 2 madalya kazandı. Kadınlar 800 metrede Muhsine Gezer’in altın, erkekler 200 metrede ise Muhammet Selim Ünal’ın bronz madalya kazandığı belirtildi.

Muhsine Gezer, 2.31.03’lük derecesiyle şampiyon olurken, bu sene İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası barajını da geçmeyi başardığı ifade edildi. Erkekler 200 metrede piste çıkan Muhammet Selim Ünal’ın da 24.62’lik derecesiyle bronz madalyayı Türkiye’ye getirdiği duyuruldu.

 
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