Muhsine ve Selim göğsümüzü kabarttı Birleşik Arap Emirlikleri’nde süren 2017 Dubai Dünya Para Atletizm Grand Prix müsabakalarına katılan Türkiye, 2 madalya kazandı. Kadınlar 800 metrede Muhsine Gezer’in altın, erkekler 200 metrede ise Muhammet Selim Ünal’ın bronz madalya kazandığı belirtildi.

Caner Kolağasıgil

Birleşik Arap Emirlikleri’nde süren 2017 Dubai Dünya Para Atletizm Grand Prix müsabakalarına katılan Türkiye, 2 madalya kazandı. Kadınlar 800 metrede Muhsine Gezer’in altın, erkekler 200 metrede ise Muhammet Selim Ünal’ın bronz madalya kazandığı belirtildi.Muhsine Gezer, 2.31.03’lük derecesiyle şampiyon olurken, bu sene İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası barajını da geçmeyi başardığı ifade edildi. Erkekler 200 metrede piste çıkan Muhammet Selim Ünal’ın da 24.62’lik derecesiyle bronz madalyayı Türkiye’ye getirdiği duyuruldu.