Mourinho’nun gözü Hırvatlar’da Premier Lig’de mücadele eden Manchester United’ın başında bu sezon istediği performansı tutturamayan dünyaca ünlü menacer Jose Mourinho, gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak takımın temellerini atmak için çalışmaları bizzat yürütüyor.

Caner Kolağasıgil

Premier Lig’de mücadele eden Manchester United’ın başında bu sezon istediği performansı tutturamayan dünyaca ünlü menacer Jose Mourinho, gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak takımın temellerini atmak için çalışmaları bizzat yürütüyor.Mirror’un haberine göre, A Milli Takımımız’ın I Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan’ın Ukrayna ile oynadığı maçı yerinde takip etmek için Zagreb’in yolunu tutan Portekizli çalıştırıcının İnter’de forma giyen Ivan Perisic ve Marcelo Brozovic’i göz hapsine aldığı belirtildi. Fakat sakatlığı sebebiyle Perisic’i izleme şansı bulamayan Mourinho’nun maçtaki tek golü kaydeden Fiorentinalı Kalinic’in performansından oldukça memnun kaldığı kaydedildi.