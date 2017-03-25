Milli Takım idmanında Mustafa Denizli sürprizi Milliler, 27 Mart’taki Moldova özel maçı öncesi Eskişehir’de ilk antrenmanına çıktı. Ay-yıldızlı ekibi, ilk çalışmasını gerçekleştireceği Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde, Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli karşıladı.

Caner Kolağasıgil

ile 27 Mart Pazartesi günü oynayacağı özel maç öncesi kampa girdiği’de ilk idmanını yaptı.Ay-yıldızlı ekibi, ilk çalışmasını gerçekleştireceği’nde,Teknik Direktörükarşıladı.Denizli, futbolcularla tek tek selamlaştıktan sonra Türkiye Futbol Direktörüile odasında kısa bir görüşme yaptı. Daha sonra Denizli, Terim’e antrenmanın yapılacağı sahaya kadar eşlik etti.Terim yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, iki grup halinde top kapma oyunundan sonra sınırlı alanda çift kale taktik çalışma yaptı.İdmanda, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde dün yapılan Finlandiya maçında forma giyen futbolculardan Cenk Tosun, Olcay Şahan, İsmail Köybaşı ve Yunus Mallı’ya yenilenme programı uygulandı. Arda Turan, Selçuk İnan, Mehmet Topal ve Emre Mor ise oteldeki salonda çalıştı., yarın Yeni Eskişehir Stadı’nda gerçekleştireceği idmanla Moldova maçının hazırlıklarını sürdürecek.AA