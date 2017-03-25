Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Mesut Özil formayı giyecek!

Fenerbahçe yönetimi, Arsenal’le henüz sözleşme imzalamayan Mesut Özil’in sezon sonunda nasıl bir karar vereceğini bekleyecek. Olumlu bir gelişme halinde ise Kjaer ve van Persie’nin satışından elde edilecek maddi kaynak, burada kullanılacak. Mesut, İngiltere’de devam kararı alsa bile bu transfer burada bitmeyecek.

26 Mart 2017, Pazar 10:58 Yorum Yaz
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Son günlerde Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in, Fenerbahçe’ye gelme ihtimali, taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı. Son olarak Mesut’un geleceğiyle ilgili olarak, “Hâlâ Arsenal’le sözleşmem var. Şu anda bunu speküle etmek yanlış olur. Sezon bitince neler olacak göreceğiz. Kulüple bir görüşme olacak” ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz ekibi ile sözleşmesi 2018’de bitecek olan ve henüz yeni kontrata imza atmayan Mesut’un, taraftarı da olduğu Sarı-Lacivertliler’e gelmesi konusunda yönetimin tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğu öğrenildi. Takımdan ayrılması gündemde olan Robin van Persie ve Simon Kjaer’in gitmeleri halinde elde edilecek maddi gelirin, Mesut’un transferinde kullanılması yüksek ihtimal. Ancak Fenerbahçe’nin kurmayları, hem Mesut hem de bu iki oyuncunun geleceğiyle ilgili sezon sonunu bekliyor.
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Türkiye’yi de istiyor

Eğer Mesut, Arsenal’le bağlarını koparma kararı alırsa, bu hayalin gerçeğe dönüşme ihtimali bir hayli yüksek. Ancak tam tersi olur ve 28 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerine İngiltere’de devam ederse, belki şimdi değil ama 2 ya da 3 sezon sonra tecrübeli futbolcunun, çubuklu formayı giyeceği düşünülüyor. Kariyerinde Türkiye macerası da yaşamak isteyen Mesut’un, bunu da Fenerbahçe’de oynayarak gerçekleştirmeyi istediği gelen haberler arasında yer alıyor.
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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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oktay3486 26 Mart 2017 Pazar 10:30

ya birakin bu isleri uefa fenerin yakasinda maksimum 2 milyon euro maas verecekleri konusuluyor mesut 2 milyon euroya oturdugu yerden kalkmaz bile komik olmayin fener alamaz mesutu

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frtertls 26 Mart 2017 Pazar 10:39

Mesut Özil'i Fenerbahçe değil 3 büyük takım toplansa Türkiye'ye getiremez. Takımların hiçbirinde para yok Uefa vermiş bol ceza. Adam bizim takımlara 3 gömlek fazla gelir.

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pilooland 26 Mart 2017 Pazar 12:33

Mesuta vereceğiniz parayla iki yada üç oyuncu alırsın mesut tek basina oynicak degilya bu takima en az dirt iyuncu lazim

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esquiry 26 Mart 2017 Pazar 12:40

Mesut turkiyeye gelmesi zor bence arsenalden ayrılsa baska takımlar sıraya gırer ıyımısınız fener yırtınsa gelme ıhtımalı yok

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Devir_besiktas_devri 26 Mart 2017 Pazar 14:04

Kim tutar azizi dermisim :-))

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nec1903 26 Mart 2017 Pazar 14:50

En son umut bitter demisler ,mesutun ayakabisini alir fb

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muratdursun1985 26 Mart 2017 Pazar 15:12

Hahshaha

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jaxxer 26 Mart 2017 Pazar 18:01

mesutun fenerbahçeli olduğunu cümle alem biliyor elbet bu formayı bir gün giyecek :))

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sampiyonGalatasaray 26 Mart 2017 Pazar 21:22

Aykut kocaman gelirse fenerin basina isteyecegi orta saha mesut özil olmaz.aykut hoca selcuk sahini ister geri ?? yan pas geri pas kaldigi yerden devam ederler artik.dd

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