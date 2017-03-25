Mehmet Ekici'ye doğum günü kutlaması Fenerbahçe taraftarı sezon sonunda Fenerbahçe formasını kesin gözüyle baktıkları Mehmet Ekici'nin doğum gününü unutmadı.

Özgür Yedek

Trabzonspor’un önce Fenerbahçe’ye yönlendirdiği, ancak oyuncunun Sarı-Lacivertliler’le anlaşmasının ardından Aatif’ı alamadığı için Beşiktaş’la görüştüğü Mehmet Ekici, bu kararından dönmediği için kadro dışı bırakılmıştı.Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mehmet, dün 27. yaş gününü kutladı. Yıldız futbolcuyu ise sezon sonunda imza atmasına kesin olarak baktıkları Fenerbahçe’nin taraftarları unutmadı. Ekici’ye sosyal medyada, Fenerbahçe forması giydirilmeş fotoğrafıyla, “Doğum günün kutlu olsun Mehmet Ekici” mesajları atıldı.