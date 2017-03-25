Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Mehmet Ekici'ye doğum günü kutlaması

Fenerbahçe taraftarı sezon sonunda Fenerbahçe formasını kesin gözüyle baktıkları Mehmet Ekici'nin doğum gününü unutmadı.

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Trabzonspor’un önce Fenerbahçe’ye yönlendirdiği, ancak oyuncunun Sarı-Lacivertliler’le anlaşmasının ardından Aatif’ı alamadığı için Beşiktaş’la görüştüğü Mehmet Ekici, bu kararından dönmediği için kadro dışı bırakılmıştı.

Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mehmet, dün 27. yaş gününü kutladı. Yıldız futbolcuyu ise sezon sonunda imza atmasına kesin olarak baktıkları Fenerbahçe’nin taraftarları unutmadı. Ekici’ye sosyal medyada, Fenerbahçe forması giydirilmeş fotoğrafıyla, “Doğum günün kutlu olsun Mehmet Ekici” mesajları atıldı.
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YORUMLAR

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Toplam 2 Yorum

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Attila001 26 Mart 2017 Pazar 13:17

Erkan Zengin gibi sende bitmeye mahkümsün hadi güle güle

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loewenjaeger 26 Mart 2017 Pazar 20:27

Fenerbahce sol ayakli bir oyun kurucu alsa, Mehmet Ekici hayatinin futbolunu oynar, istedigi avrupanin en büyük takimina da transfer olur. Yaninda Topal veya Souza gibi bir süpürücü, arkanda Kjaer, Skirtel gibi stoperle oynuyacaksin. Istedigin kadar ofans yap, niye geri gelmedin diyen olmaz. 10 numara ile de istedigin gibi sahayi kullan. Ekici aklini kullandi.

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