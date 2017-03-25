Lens resti çekti! Hollandalı oyuncu, menaceri aracılığıyla kulübü Sunderland’le görüştü ve kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istediğini dile getirdi. Şimdi ise Sarı- Lacivertliler’in, İngiliz ekibiyle masaya oturacağı ifade edildi.

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Sarı-Lacivertliler’in, İngiltere Premier Ligi ekibi Sunderland’den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bu sezon hücumdaki en önemli oyuncusu konumundakisöz verdiği gibi takımda kalmak adına düğmeye bastı.in, menaceri aracılığıyla Sunderland’le bağlantıya geçtiği ve kariyerine Sarı-Lacivertli forma altında devam etmek istediğini ilettiği bildirildi. Ada temsilcisinde kariyerinde inişe geçen, ancak Fenerbahçe’ye geldikten sonra eski günlerine dönüp, bir de Hollanda Milli Takımı’na yeniden seçilen Lens’in, bu konuda ısrarcı olduğu öğrenildi. Sunderland cephesinin de, 29 yaşındaki kanat oyuncusuna zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.Premier Lig’de kümede kalma savaşı veren ve şu an düşme hattının 1 basamak üzerinde olan ekibin, Lens’in bu net tavrı sonrasında yakında Fenerbahçe ile de temasa geçeceği bildirildi. Lens’in, Sarı- Lacivertli yöneticilerle sürekli bağlantı halinde olduğu, Sunderland’le de pazarlıklara yakında başlanacağı bildirildi. Kanarya’nın hedefi, ya bonservisiyle ya da 1 sezon daha kiralık olarak Lens’i gelecek sezon da takımda tutmak olacak.