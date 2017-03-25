Kosova maçı provası

Kosova ile grupta oynadığımız ilk maçı sahamızda 2-0 kazanan Ay-Yıldızlılar’da Terim, savunma anlayışını ön planda tutan ve son olarak İzlanda’ya taraftarı önünde 2-1 yenilen bu ekibe karşı düşündüğü oyun planını, Moldova önünde denemeyi planlıyor.
Çift forvete dönecek
Alınan bilgiye göre hem ilk maçta 11’de forma şans vermediği isimleri sahaya sürmeyi düşünen tecrübeli hoca, hücum hattında çift forvete dönebilir. Finlandiya karşısında gollere imzasını atan Cenk Tosun’un yanına, bu sezon Hollanda ekibi Twente’de harikalar yaratan Enes Ünal’ı da koymayı planlayan Terim, Kayserispor’dan Deniz Türüç ile Borussia Dortmund’dan Emre Mor’u da bu ikiliye destek olarak kanatlarda oynatmayı düşünüyor.
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