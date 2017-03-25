Kosova maçı provası Yarınki Moldova maçını 11 Haziran’daki Kosova maçının bir provası olarak gören Fatih Terim, bu mücadelede hem 11’de oynatmadığı isimlere yer vermeyi hem de kafasında düşündüğü oyun taktiğini uygulamayı planlıyor.

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Esat Soydabircan

Dünya Kupası elemelerindeki bu milli arayı tek resmi maçla tamamlayan ve yarın hazırlık karşılaşmasında Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız’da Futbol Direktörü Fatih Terim, bu mücadeleyi 11 Haziran’da deplasmanda oynayacağımız Kosova maçının bir provası olarak görüyor.Kosova ile grupta oynadığımız ilk maçı sahamızda 2-0 kazanan Ay-Yıldızlılar’da Terim, savunma anlayışını ön planda tutan ve son olarak İzlanda’ya taraftarı önünde 2-1 yenilen bu ekibe karşı düşündüğü oyun planını, Moldova önünde denemeyi planlıyor.Alınan bilgiye göre hem ilk maçta 11’de forma şans vermediği isimleri sahaya sürmeyi düşünen tecrübeli hoca, hücum hattında çift forvete dönebilir. Finlandiya karşısında gollere imzasını atan Cenk Tosun’un yanına, bu sezon Hollanda ekibi Twente’de harikalar yaratan Enes Ünal’ı da koymayı planlayan Terim, Kayserispor’dan Deniz Türüç ile Borussia Dortmund’dan Emre Mor’u da bu ikiliye destek olarak kanatlarda oynatmayı düşünüyor.