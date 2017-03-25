İşte Kartal’ın yeni marşı

Beşiktaşlı taraftarların #BizKaraKartalız etiketiyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı sözlerden oluşan Vodafone KaraKartal’ın yeni marşını yine Beşiktaşlı taraftarlar besteledi ve söyledi.
İşte o marşın sözleri:
Doğdu bu aşk kalbimizde
Siyah beyaz göğsümüzde
Her zaman son sözümüzde
Biz KaraKartalız
KaraKartal
Sevdamızla gönlümüzde
Bir oluruz semtimizde
Marşların hep dilimizde
Biz KaraKartalız
KaraKartal
Yan yanayız evimizde
Aşkımız var temelinde
Desteğimiz hep seninle
Biz KaraKartalız
KaraKartal
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