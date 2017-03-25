İşte Kartal’ın yeni marşı Vodafone’un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone KaraKartal platformuna özel yeni bir marş yazıldı.

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Yakup Çınar

’un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone KaraKartal platformuna özel yeni bir marş yazıldı.Beşiktaşlı taraftarların #BizKaraKartalız etiketiyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı sözlerden oluşan Vodafone KaraKartal’ın yeni marşını yine Beşiktaşlı taraftarlar besteledi ve söyledi.Doğdu bu aşk kalbimizdeSiyah beyaz göğsümüzdeHer zaman son sözümüzdeBiz KaraKartalızKaraKartalSevdamızla gönlümüzdeBir oluruz semtimizdeMarşların hep dilimizdeBiz KaraKartalızKaraKartalYan yanayız evimizdeAşkımız var temelindeDesteğimiz hep seninleBiz KaraKartalızKaraKartal