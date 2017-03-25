Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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İdmanocağı: 3 - Sarıyer Belediyespor: 0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 22. haftasında İdmanocağı, Sarıyer Belediyespor’u 3-0 yendi.

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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 22. haftasında İdmanocağı, Sarıyer Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Trabzon 19 Mayıs
Hakemler: Onur Hoşnut, Gürhan Gül
İdmanocağı: Sanchez, Birgül Güler, Kübra Kegan, Kicka, Neşve Büyükbayram, Skowranska (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Ece Hocaoğlu)
Sarıyer Belediyespor: Djerisilio, Yaneva, Selin Uygur, Esra Kırıcı Gümüş, Arelya Karasoy, Crimes (Sinem Bayazıt, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Zülfiye Derinbay)
Setler: 25-18, 25-18, 25-21
Süre: 79 dakika (26, 26, 27)
 
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