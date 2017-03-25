Halterde hedef ilk üç Avrupa Şampiyonası’na katılacak Kadın Halter Milli Takımı, hazırlıklarını Ankara Eryaman’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) sürdürüyor.

Caner Kolağasıgil

Avrupa Şampiyonası’na katılacak Kadın Halter Milli Takımı, hazırlıklarını Ankara Eryaman’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) sürdürüyor.Hırvatistan’ın Split kentinde 1-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya teknik direktör Mustafa Doğan yönetiminde hazırlanan 8 milli sporcu, çalışmalarını 30 Mart Perşembe günü tamamlayacak.Şampiyonaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Doğan, asıl amaçlarının takım halinde dereceye girmek olduğunu söyledi. Doğan, “Bu kadronun içine yıldız sporcular da katılacak. Hakkını vermek istiyoruz. Sekiz sporcu ile katılacağımız şampiyonada en az 3-4 madalya bekliyoruz. Geçen seneden daha iyi olacağız. Madalyalar altın veya gümüş olabilir. Asıl amacımız ise takım halinde ilk 3 içinde yer almak” diye konuştu.