Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Galatasaray yönetimi ibra edildi

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, Dursun Özbek yönetiminin 2016 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi.

25 Mart 2017, Cumartesi 23:35 Yorum Yaz
A+ A-
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, Dursun Özbek yönetiminin 2016 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde devam eden mali kongrede, 2016 yılı için Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri ibraya sunuldu.

Üyeler, Özbek yönetimini hem mali hem de idari yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra etti. Genel kurulda son oylama ise denetleme kurulu için yapıldı ve bundan da ibra kararı çıktı.

İbranın ardından kürsüye gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bir yılın ardından hesaplarımızı verdik. Bana gösterdiğiniz teveccühe ve güvene sonsuz teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Kulüp derneğinin 2017 yılı bütçesi kabul edildi

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2017 yılı bütçesi kabul edildi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulun son bölümünde, kulüp derneğinin 2017 yılı bütçesi, 129 milyon 370 bin 112 lira gelir, 156 milyon 693 bin 558 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.

Kulübe ait tesisler, amatör spor branşları ve spor okullarını kapsayan bütçenin, 27 milyon 323 bin 446 lira eksi olarak planlanması dikkati çekti.

İlişkili Haber

Dursun Özbek: Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'na katılmakla ilgili sorunu yok



 
Galatasaray

Galatasaray Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 4 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
oktay3486 25 Mart 2017 Cumartesi 19:39

neyini ibra ettiniz bunlarin ya yazik cok yazik

clearfix
aslan6692 25 Mart 2017 Cumartesi 19:51

Yazıklar olsun size hainler

TÜM YORUMLAR

clearfix
betoo35 25 Mart 2017 Cumartesi 22:46

ayiptir gunahtir bu nasil sacmalik

clearfix
ultraslan1985HH 26 Mart 2017 Pazar 09:33

Iste simdi battik

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 