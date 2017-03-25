Galatasaray yönetimi ibra edildi

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde devam eden mali kongrede, 2016 yılı için Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri ibraya sunuldu.
Üyeler, Özbek yönetimini hem mali hem de idari yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra etti. Genel kurulda son oylama ise denetleme kurulu için yapıldı ve bundan da ibra kararı çıktı.
İbranın ardından kürsüye gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bir yılın ardından hesaplarımızı verdik. Bana gösterdiğiniz teveccühe ve güvene sonsuz teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.
Kulüp derneğinin 2017 yılı bütçesi kabul edildi
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2017 yılı bütçesi kabul edildi.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulun son bölümünde, kulüp derneğinin 2017 yılı bütçesi, 129 milyon 370 bin 112 lira gelir, 156 milyon 693 bin 558 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.
Kulübe ait tesisler, amatör spor branşları ve spor okullarını kapsayan bütçenin, 27 milyon 323 bin 446 lira eksi olarak planlanması dikkati çekti.
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