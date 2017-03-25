Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Fenerbahçe-Mersin Basketbol: 92-64

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Mersin Basketbol’u 92-64 yendi.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Mersin Basketbol’u 92-64 yendi.

Fenerbahçe: 92 - Mersin Basketbol: 64
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Aydın Karaçam, Sertan Kırklar, Yaşam İssi
Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç 7, Quigley 20, Parker 12, Levander 15, Verameyenka 13, Birsel Vardarlı Demirmen 3, Tuğçe Canıtez 6, Esra Ural 3, Ayşe Cora 10, Melisa Korkmaz 1, Melis Gülcan, Merve Arı 2
Mersin Basketbol: Melis Talay 3, Moss 2, Jovanovic 20, Brunson 13, Snow 6, Emel Ecem Güler 2, Funda Bali, Rana Derin 4, Emel Türkyılmaz 4, Ferda Yıldız 6, Aysun Yararbaş 4
1. Periyot: 31-10
Devre: 52-22
3. Periyot: 71-41
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