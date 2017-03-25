Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Fatih Terim: Bravo beyler!

Fatih Terim, Finlandiya zaferinin ardından soyunma odasında oyuncularına seslendi: “Golleri erken bulmamız ve oyunun hakimi olmamız, beni çok mutlu etti. Bravo beyler, gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koydunuz. Kosova ve Ukrayna’yı yenip, ardından sahamızda Hırvatistan ile İzlanda’yı devirirsek, en iddialı takım oluruz."

Yorum Yaz
A+ A-
A Milli Takımımız’ın, Finlandiya karşısında aldığı 2-0’lık galibiyet, tüm Türkiye’yi mutlu ederken, 2018 Dünya Kupası finalleri yolundaki kırılma maçından çok rahat bir şekilde ayrılmayı başardık. Önümüzdeki kritik maçlar öncesi Ay- Yıldızlılar’da oluşan olumlu hava da, herkesi bir hayli mutlu etti.

Euro 2016’da ve sonrasında yaşananları geride bırakan A Milliler’de Futbol Direktörü Fatih Terim’in, takım içindeki tüm sorunları çözmesi, kaptan Arda Turan’la olan eski iyi ilişkilerini tekrar kurması, Finlandiya maçı öncesinde ve sonrasında sorunsuz bir milli dönem geçirmemizi sağladı. Artık sadece futbola konsantre olan bir milli takım görüntüsü verirken Terim’in, karşılaşma sonunda oyuncuları tek tek tebrik ettiği öğrenildi.

‘Kritik sınavlar olacak’

Tecrübeli çalıştırıcının, oyuncularına, “Gerçekten çok önemli bir galibiyet elde ettik. Golleri erken bulmamız ve oyunun genelinde hakim taraf olmamız, beni çok sevindirdi. Bravo beyler... Hepinize, ortaya koyduğunuz futboldan dolayı teşekkür ediyorum. Bu final maçını geçtik ve şimdi önümüzde daha da kritik sınavlar olacak. Haziran ayında Kosova deplasmanından da 3 puanla ayrılırsak, sonraki Ukrayna deplasmanı ve iç sahadaki Hırvatistan ile İzlanda galibiyetleri, bizi bu grubun en iddialı takımı haline getirebilir” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 1 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
fuatk 26 Mart 2017 Pazar 05:28

15 dakikada 2 gol bulan takımı 75 dakika sahada gezindirmek marifet mi?.. Takım, toplama takım.. Yunus'u boşu boşuna yordun. Sorumluluk aldırsana. Takım üçü bulsun, rahatlasın.. Sonra farklı denemeler yapsana. Enes golcün olacak, oynatsana.. Maç kopmuş işte. Finlilerin hali yok.. Atsana 3-5.. Uyuz bir maç çıkarmak marifetmiş gibi konuşmuşsun.. Finlilerin biraz becerikli olsa, maç 2-2'ye gelirdi..

TÜM YORUMLAR

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 