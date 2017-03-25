Fatih Terim: Bravo beyler! Fatih Terim, Finlandiya zaferinin ardından soyunma odasında oyuncularına seslendi: “Golleri erken bulmamız ve oyunun hakimi olmamız, beni çok mutlu etti. Bravo beyler, gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koydunuz. Kosova ve Ukrayna’yı yenip, ardından sahamızda Hırvatistan ile İzlanda’yı devirirsek, en iddialı takım oluruz."

Özgür Yedek

A Milli Takımımız’ın, Finlandiya karşısında aldığı 2-0’lık galibiyet, tüm Türkiye’yi mutlu ederken, 2018 Dünya Kupası finalleri yolundaki kırılma maçından çok rahat bir şekilde ayrılmayı başardık. Önümüzdeki kritik maçlar öncesi Ay- Yıldızlılar’da oluşan olumlu hava da, herkesi bir hayli mutlu etti.Euro 2016’da ve sonrasında yaşananları geride bırakan A Milliler’de Futbol Direktörü Fatih Terim’in, takım içindeki tüm sorunları çözmesi, kaptan Arda Turan’la olan eski iyi ilişkilerini tekrar kurması, Finlandiya maçı öncesinde ve sonrasında sorunsuz bir milli dönem geçirmemizi sağladı. Artık sadece futbola konsantre olan bir milli takım görüntüsü verirken Terim’in, karşılaşma sonunda oyuncuları tek tek tebrik ettiği öğrenildi.Tecrübeli çalıştırıcının, oyuncularına, “Gerçekten çok önemli bir galibiyet elde ettik. Golleri erken bulmamız ve oyunun genelinde hakim taraf olmamız, beni çok sevindirdi. Bravo beyler... Hepinize, ortaya koyduğunuz futboldan dolayı teşekkür ediyorum. Bu final maçını geçtik ve şimdi önümüzde daha da kritik sınavlar olacak. Haziran ayında Kosova deplasmanından da 3 puanla ayrılırsak, sonraki Ukrayna deplasmanı ve iç sahadaki Hırvatistan ile İzlanda galibiyetleri, bizi bu grubun en iddialı takımı haline getirebilir” ifadelerini kullandığı öğrenildi.