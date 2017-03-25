Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş: 3-1

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 22. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 22. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Beşiktaş: 1
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Fuat Yalkın
Eczacıbaşı VitrA: Nilay Özdemir, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı, Neslihan Güler, Gözde Yılmaz, Ceylan Arısan, (Simge Aköz, Boskovic, Ognjenovic, Adams)
Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Rousseaux, Yasemin Güveli (Bihter Dumanoğlu, Gizem Giraygil, Dilara Bilge, Merve Gülaç, Kseniya, Hümay Topaloğlu)
Setler: 20-25, 25-23, 25-19, 25-22
Süre: 109 dakika (23, 29, 28, 29)

 
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