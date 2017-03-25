Demir İnşaat Büyükçekmece-Beşiktaş Sompo Japan: 67-84 Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 84-67 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş Sompo Japan 18. galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece 17. kez yenildi.

Caner Kolağasıgil

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 84-67 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş Sompo Japan 18. galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece 17. kez yenildi.Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Beşiktaş Sompo Japan, Sertaç Şanlı’nın skorer oyunuyla 5. dakikayı 13-9 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, Clark’ın basketleriyle 10-0’lık seri yakalayarak 8. dakikada farkı 14 sayıya (9-23) çıkardı. İlk çeyreğin kalan bölümünde de rakibine fazla sayı şansı tanımayan Beşiktaş Sompo Japan, Thompson’ın kaydettiği isabetle çeyreği 30-13 üstün tamamladı.Maçın ikinci çeyreğine Roll ve Clark’ın basketleriyle başlayan konuk ekip, 13. dakikanın başında farkı 20 sayıya taşıdı: 17-37. Demir İnşaat Büyükçekmece, Hayes ile skor bulsa da farkın kapanmasına izin vermeyen siyah-beyazlılar, 18. dakikada 6-0’lık seri yakalayarak üstünlüğünü sürdürdü: 25-45. Periyodun kalan bölümünde Clark ve Weems ile isabetler bulan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 49-32 önde girdi.Mücadelenin ikinci yarısına Abercrombie, Caloiaro ve Johnson’ın basketleriyle iyi başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 24. dakikada farkı 11 sayıya (43-54) indirdi. Savunma sertliğini arttıran ev sahibi ekip karşısında Beşiktaş Sompo Japan, hücumda skor üretmekte zorlandı. Ancak siyah-beyazlılar, Thompson’ın 3 sayı çizgisinin gerisinden, Stimac’ın da serbest atış çizgisinden ürettiği sayılarla final periyoduna 66-53 üstün gitti.Son çeyreğe Caloiaro’nun pota altından, Mutlu Akpınar’ın ise üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle giren ev sahibi ekip, 32. dakikada farkı tek hanelere çekti: 58-66. Karşılıklı basketlerle geçilen kalan bölümde Erkan Veyseloğlu ve Clark’ın sayılarıyla farkı yeniden açan Beşiktaş Sompo Japan, salondan 84-67 galip ayrıldı.: Gazanfer Bilge: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşenur YazıcıoğluJohnson 11, Abercrombie 9, Hayes 12, Buckner 2, Caloiaro 15, Stipanovic 8, Tayfun Erülkü 2, Mutlu Akpınar 8, Ramazan TekinClark 21, Thompson 9, Roll 6, Sertaç Şanlı 13, Strawberry 8, Stimac 11, Weems 5, Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu 11, Muratcan Güler13-30: 32-4953-66