Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Coleman’ın ayağı kırıldı!

Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nda Elemeri’nde oynanan İrlanda Cumhuriyeti-Galler mücadelesinde korkutucu bir sakatlık yaşandı.

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Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nda Elemeri’nde oynanan İrlanda Cumhuriyeti-Galler mücadelesinde korkutucu bir sakatlık yaşandı.

İrlanda adına mücadele eden Everton’ın yıldızı Seamus Coleman’ın bir pozisyonda ayağı feci bir şekilde kırıldı. Maçın 69. dakikasında Galler’li oyuncu Taylor’un sert müdahalesiyle acı içinde yerde kalan Coleman’a sağlık ekipleri hemen müdahale ederken, Taylor ise kırmızı kartla atıldı. Coleman’ın takım arkadaşı Shane Long ise takım arkadaşının gözlerini kapatarak Coleman’ın bacağını görmesine engel olmaya çalıştı. 28 yaşındaki futbolcunun bu sezonu kapattığı ve sahalara en erken önümüzdeki sezonun başında dönebileceği açıklandı.
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