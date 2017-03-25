Cenk Tosun: Efsane olur!

Başarılı futbolcu, “Attığım 2 golle milli takımımıza 3 puanı getirdiğim için çok mutluyum. İlk 3 maçı kazanamamıştık. Şimdi 2 maçlık bir kazanma serisi yakaladık. İnşallah sıradaki 3 maçımızı kazanıp, rakiplerimizin önüne geçmeye çalışacağız. Eğer bunu başarırsak bizim için efsane olur” ifadelerini kullandı.
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‘Hocamız bana çok güveniyor’
Beşiktaş formasıyla attığı 16 golle krallık yarışında ligde zirvede bulunan Cenk, milli formayla da rakip fileleri havalandırmaya devam etmesiyle ilgili olarak, “Hocamız Fatih Terim bana çok güveniyor. Ben de onun güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Ekip olarak çok iyi bir uyum yakaladık. Takım arkadaşlarımın da desteğiyle gollerime devam edip bayrağımızı Rusya’ya taşımaya çalışacağım” diye konuştu.
Gökmen Özcan
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