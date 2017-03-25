Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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Cenk Tosun: Efsane olur!

Cenk Tosun Fanatik'e konuştu: “Attığım 2 golle milli takımımıza 3 puanı getirdiğim için çok mutluyum. İlk 3 maçı kazanamamıştık. Şimdi 2 maçlık bir kazanma serisi yakaladık. İnşallah sıradaki 3 maçımızı kazanıp rakiplerimizin önüne geçmeye çalışacağız. Eğer bunu başarırsak efsane olur”

26 Mart 2017, Pazar 10:58 Yorum Yaz
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Ay-Yıldızlılar’ın önceki akşam Finlandiya’yı 2-0 yendiği maça, Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Cenk Tosun damga vurmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, 9 ve 13. dakikalarda attığı gollerle Türkiye’ye, Rusya yolunda kritik bir 3 puan kazandırdı. Karşılaşmanın ardından düşüncelerini FANATİK’le paylaşan yıldız isim, iyi bir başlangıç yapamadıkları gruptan adım adım üst sıralara çıkıp finalde Rusya bileti alacaklarına inandığını söyledi.

Başarılı futbolcu, “Attığım 2 golle milli takımımıza 3 puanı getirdiğim için çok mutluyum. İlk 3 maçı kazanamamıştık. Şimdi 2 maçlık bir kazanma serisi yakaladık. İnşallah sıradaki 3 maçımızı kazanıp, rakiplerimizin önüne geçmeye çalışacağız. Eğer bunu başarırsak bizim için efsane olur” ifadelerini kullandı.
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‘Hocamız bana çok güveniyor’

Beşiktaş formasıyla attığı 16 golle krallık yarışında ligde zirvede bulunan Cenk, milli formayla da rakip fileleri havalandırmaya devam etmesiyle ilgili olarak, “Hocamız Fatih Terim bana çok güveniyor. Ben de onun güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Ekip olarak çok iyi bir uyum yakaladık. Takım arkadaşlarımın da desteğiyle gollerime devam edip bayrağımızı Rusya’ya taşımaya çalışacağım” diye konuştu.

Gökmen Özcan
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