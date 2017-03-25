Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Beşiktaş gözdesinin peşinde: Huntelaar!

Ocak ayında el sıkıştığı Hollandalı futbolcudan sakatlığının uzun sürmesi sebebiyle vazgeçen Beşiktaş, sağlığına kavuşan yıldız ismi tekrar gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda Schalke’yle yollarını ayırmaya hazırlanan 33 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamayı planlıyor.

26 Mart 2017, Pazar 10:57 Yorum Yaz
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Forvet hattındaki isimlerden Aboubakar’ı sezon başında Porto’dan, Demba Ba’yı ise Ocak’ta Shanghai Shenhua’dan kiralayan Siyah-Beyazlı yönetim, sezon sonunda bu 2 isimden biriyle yolların ayrılması ihtimalini göz önünde bulundurarak çalışmalara başladı.

Bu doğrultuda ilk etapta geçen sezon takımdan ayrılarak Wolfsburg’a transfer olan Mario Gomez’i listeye ekleyen yönetim, son olarak gözünü ara transfer döneminde de gündeme gelen Klaas Jan-Huntelaar’e dikti. Hollandalı futbolcuyla Ocak ayında el sıkışmasına rağmen 33 yaşındaki ismin sakatlığının uzun sürebilme ihtimalini göz önünde bulundurarak transferden vazgeçen Beşiktaş’ın, yıldız golcünün sahalara geri dönmesi sonrasında bu futbolcuyu tekrar gündemine aldığı ortaya çıktı.

1 Temmuz’da boşta

Schalke’yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncunun, sakatlığını atlatmasına rağmen teknik direktör Markus Weinzierl’in kadro alternatifleri arasında yer almaması sebebiyle sezon sonunda takımından ayrılacağını açıklamasının ardından devreye Beşiktaş girdi. Kariyerinde daha önce; Real Madrid ve Milan gibi dünya devlerinde görev yapan 1,86’lık yıldızın Temmuz ayında boşa çıkacak olmasını değerlendiren yönetimin, başarılı isimle yakın zaman içerisinde temas kurup resmi görüşmelere başlamayı planladığı öğrenildi.

4 kez gol kralı oldu

Kariyerinde 4 kez gol krallığı yaşayan Huntelaar; Schalke formasıyla 1 Alman Kupa şampiyonluğu, Ajax’la bir Hollanda şampiyonluğu yaşamıştı. 2010 yılında İtalya Serie A devi Milan’dan 14 milyon Euro karşılığında Schalke’nin yolunu tutan Hollandalı süperstar, Mavi-Beyazlılar’daki 7 sezonunda 228 maça çıkıp rakip fileleri tam 123 kere havalandırmıştı.

Orhan Yıldırım
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YORUMLAR

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Toplam 8 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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KarrrraKartal 26 Mart 2017 Pazar 04:44

Bırakın bu ayakları, BEŞİKTAŞ günü geçmiş orta sınıf oyuncuları almaz.

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mandapodi 26 Mart 2017 Pazar 09:59

şenol hoca istemez

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19cino81 26 Mart 2017 Pazar 02:59

Saçmalamayın

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ernesto3001 26 Mart 2017 Pazar 11:12

Hinterlaar 2 senedir bitti.....bjk da is yapmaz artik

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tenox1988 26 Mart 2017 Pazar 19:14

Sakın almayın sakın.!

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TolgaNy1903 26 Mart 2017 Pazar 20:44

Bu adami hic sevmedim sevmicem lutfen almayin

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Devir_besiktas_devri 26 Mart 2017 Pazar 20:51

Yalan! Besiktas en kotu ihtimal gomezlerden birini alcak! Bak en kotu ihtimal diyorum :-) turkiye sallanacak yeni sezon transferlerimizle!!!!

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Çarşı190310 26 Mart 2017 Pazar 21:50

Huzur evine döner takım bunu alırlarsa

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