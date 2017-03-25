Beşiktaş gözdesinin peşinde: Huntelaar! Ocak ayında el sıkıştığı Hollandalı futbolcudan sakatlığının uzun sürmesi sebebiyle vazgeçen Beşiktaş, sağlığına kavuşan yıldız ismi tekrar gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda Schalke’yle yollarını ayırmaya hazırlanan 33 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamayı planlıyor.

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Yakup Çınar

Forvet hattındaki isimlerden’ı sezon başında’dan,’yı ise Ocak’ta’dan kiralayan Siyah-Beyazlı yönetim, sezon sonunda bu 2 isimden biriyle yolların ayrılması ihtimalini göz önünde bulundurarak çalışmalara başladı.Bu doğrultuda ilk etapta geçen sezon takımdan ayrılarak Wolfsburg’a transfer olani listeye ekleyen yönetim, son olarak gözünü ara transfer döneminde de gündeme gelen’e dikti. Hollandalı futbolcuyla Ocak ayında el sıkışmasına rağmen 33 yaşındaki ismin sakatlığının uzun sürebilme ihtimalini göz önünde bulundurarak transferden vazgeçen Beşiktaş’ın, yıldız golcünün sahalara geri dönmesi sonrasında bu futbolcuyu tekrar gündemine aldığı ortaya çıktı.’yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncunun, sakatlığını atlatmasına rağmen teknik direktör Markus Weinzierl’in kadro alternatifleri arasında yer almaması sebebiyle sezon sonunda takımından ayrılacağını açıklamasının ardından devreye Beşiktaş girdi. Kariyerinde daha önce; Real Madrid ve Milan gibi dünya devlerinde görev yapan 1,86’lık yıldızın Temmuz ayında boşa çıkacak olmasını değerlendiren yönetimin, başarılı isimle yakın zaman içerisinde temas kurup resmi görüşmelere başlamayı planladığı öğrenildi.Kariyerinde 4 kez gol krallığı yaşayan Huntelaar; Schalke formasıyla 1 Alman Kupa şampiyonluğu, Ajax’la bir Hollanda şampiyonluğu yaşamıştı. 2010 yılında İtalya Serie A devi Milan’dan 14 milyon Euro karşılığında Schalke’nin yolunu tutan Hollandalı süperstar, Mavi-Beyazlılar’daki 7 sezonunda 228 maça çıkıp rakip fileleri tam 123 kere havalandırmıştı.