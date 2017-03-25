Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Beşiktaş-BOTAŞ: 75-60

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş, BOTAŞ’ı 75-60 yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 15. galibiyetine ulaşırken, BOTAŞ 14. yenilgisini aldı.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş, BOTAŞ’ı 75-60 yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 15. galibiyetine ulaşırken, BOTAŞ 14. yenilgisini aldı.

Beşiktaş: 75 - BOTAŞ: 60
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Ergin Sarı, Fazilet Gülter, Çağkan Ertürk
Beşiktaş: Harding 14, Zellous 19, Perovanovic 6, Stokes 6, Esra Erden Atacan 3, Kübra İmren Siyahdemir 2, Burcu Çiğil 14, Meltem Avcı 6, Mehtap Karabilecen, Sevgi Uzun 5, Sera Özelçi
BOTAŞ: Elif Emirtekin 13, Kulichova 4, Ivankovic 11, Gökşen Fitik 10, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Fatmanur Karakaş 13, Özge Kavurmacıoğlu 2
1. Periyot: 14-14
Devre: 37-30
3. Periyot: 54-47
 
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