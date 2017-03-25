Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Beşiktaş’a Demba Ba şoku!

Beşiktaş’ın devre arasında Shanghai Shenhua takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Demba Ba’nın belinde hissettiği ağrı maçta oynamasını engelledi.

Yorum Yaz
A+ A-
Beşiktaş’ın devre arasında Shanghai Shenhua takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Demba Ba’nın belinde hissettiği ağrı maçta oynamasını engelledi.

Senegalli forvet, teknik direktör Şenol Güneş tarafından tedbir amaçlı olarak Astra Giurgiu karşısında oynatılmadı.

153 gün sonra geri döndü

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 79. dakikasında aşil tendonu kopan Caner Erkin, 153 gün sonra Siyah-Beyazlı formaya kavuştu. 23 Ekim 2016 tarihinden beri futboldan uzak kalan tecrübeli oyuncu, yaklaşık 5 aylık aranın ardından Astra Giurgiu maçıyla sahalara döndü.

Ersan yeniden Dolmabahçe’de

Geçen sezonun devre arasında Çin’in Hebei China Fortune ekibine transfer olan Ersan Adem Gülüm, 13 ay sonra yeniden Siyah-Beyazlı formayı giydi. Bu sezonun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş’a dönen tecrübeli stoper, teknik direktör Şenol Güneş tarafından Astra Giurgiu maçında görevlendirildi.
Beşiktaş

Beşiktaş Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 