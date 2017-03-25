Beşiktaş’a Demba Ba şoku!

Beşiktaş’ın devre arasında Shanghai Shenhua takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Demba Ba’nın belinde hissettiği ağrı maçta oynamasını engelledi.
Senegalli forvet, teknik direktör Şenol Güneş tarafından tedbir amaçlı olarak Astra Giurgiu karşısında oynatılmadı.
153 gün sonra geri döndü
Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 79. dakikasında aşil tendonu kopan Caner Erkin, 153 gün sonra Siyah-Beyazlı formaya kavuştu. 23 Ekim 2016 tarihinden beri futboldan uzak kalan tecrübeli oyuncu, yaklaşık 5 aylık aranın ardından Astra Giurgiu maçıyla sahalara döndü.
Ersan yeniden Dolmabahçe’de
Geçen sezonun devre arasında Çin’in Hebei China Fortune ekibine transfer olan Ersan Adem Gülüm, 13 ay sonra yeniden Siyah-Beyazlı formayı giydi. Bu sezonun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş’a dönen tecrübeli stoper, teknik direktör Şenol Güneş tarafından Astra Giurgiu maçında görevlendirildi.