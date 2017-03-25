Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Aytemiz Alanyaspor-Bandırmaspor: 5-4

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor’u 5-4 yendi.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor’u 5-4 yendi.

Bahçeşehir Okulları Arena’da yapılan maçta ev sahibi ekibin gollerini Vagner Love (Penaltıdan), Emre Akbaba ve Plet (3) attı.

Bandırmaspor’un golleri ise Doğan Karakuş, Oğulcan Şahin (2) ve Burak Han’dan geldi.

Bu arada, Aytemiz Alanyaspor’da ülkelerinin milli takımlarında bulunan Donald Guerrier, Fabrice N’Sakala, Darko Lazic, Lamine Gassama, Giorgia Tzavellas, Michel Landel ile Kenneth Omeruo maçta yer almadı.
 
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