Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Avrupa hazırlıkları başladı

Macaristan ve Slovakya’nın 22-30 Nisan’da ortaklaşa düzenleyeceği 2017 Avrupa 19 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Türk Milli Takımı, hazırlıklarına Ankara’da başladı.

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Macaristan ve Slovakya’nın 22-30 Nisan’da ortaklaşa düzenleyeceği 2017 Avrupa 19 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Türk Milli Takımı, hazırlıklarına Ankara’da başladı.

2 Nisan’a kadar çalışmalarını Ankara’da sürdürecek Ay-Yıldızlı ekip, ikinci hazırlık kampını 7-20 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirecek. Milliler ayrıca 13, 14 ve 15 Nisan’da Burhan Felek Voleybol Salonu’nda, Rusya 19 Yaş Altı Milli Takımı ile hazırlık maçları oynayacak.

Kampı değerlendiren Milli Takım Antrenörü Ümit Hızal, “İlk kamp döneminde 9 gün boyunca yoğun yükleme yapacağız. Takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. Slovakya’daki Puchov kentinde grup maçlarını oynayacak milliler, sırasıyla Çekya, Fransa, Finlandiya, Romanya ve ev sahibi ile karşılaşacak.

 
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