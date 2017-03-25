Advocaat’tan mini zirve Milli arada sözleşmesindeki madde gereği 1 haftalığına tatile giden Dick Advocaat, yarınki idmanda takımın başında olacak. Hollandalı hoca, oyuncularıyla yapacağı toplantıda ise sezonun kalan maçlarında maksimum performans isteyecek.

Özgür Yedek

ile sezon sonunda yollarını ayırmak konusunda kararlı olan ve bunu Konyaspor yenilgisi sonrası kamuoyuyla paylaşan teknik direktör’ın, buna rağmen takımdaki konsantrasyonu üst seviyede tutmaya çalışacağı öğrenildi. Bu durumun takım üzerindeki etkisini azaltmak isteyen Advocaat’ın, yarın 1 haftalık tatilinden dönüp takıma katılmasından sonra mini bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Hollandalı oyuncunun, henüz hiçbir şeyin bitmediğini ve özellikle Türkiye Kupası’nın, çok önemli olduğunu ifade edeceği bildirildi.Türkiye Kupası’nın yanı sıra ligde de kalan maçlarda artık kayıp yaşamak istemeyen Advocaat’ın, hafta içinde yapılan antrenmanlardaki oyuncu performansları konusunda da yardımcılarından rapor aldığı öğrenildi. Bunları ülkesinde inceleme şansı bulan tecrübeli çalıştırıcının, yarınki idmanla birlikte Karabükspor mücadelesinin taktik antrenmanlarına başlayacağı bildirildi.