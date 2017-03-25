Advocaat’tan mini zirve

Fenerbahçe ile sezon sonunda yollarını ayırmak konusunda kararlı olan ve bunu Konyaspor yenilgisi sonrası kamuoyuyla paylaşan teknik direktör Dick Advocaat’ın, buna rağmen takımdaki konsantrasyonu üst seviyede tutmaya çalışacağı öğrenildi. Bu durumun takım üzerindeki etkisini azaltmak isteyen Advocaat’ın, yarın 1 haftalık tatilinden dönüp takıma katılmasından sonra mini bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Hollandalı oyuncunun, henüz hiçbir şeyin bitmediğini ve özellikle Türkiye Kupası’nın, çok önemli olduğunu ifade edeceği bildirildi.
Artık kayıp istemiyor
Türkiye Kupası’nın yanı sıra ligde de kalan maçlarda artık kayıp yaşamak istemeyen Advocaat’ın, hafta içinde yapılan antrenmanlardaki oyuncu performansları konusunda da yardımcılarından rapor aldığı öğrenildi. Bunları ülkesinde inceleme şansı bulan tecrübeli çalıştırıcının, yarınki idmanla birlikte Karabükspor mücadelesinin taktik antrenmanlarına başlayacağı bildirildi.