Çılgın Sedat neden elendi? / Survivor son durum Survivor 2017'de son dakika gelişmeleri ve son durum nasıl? Survivor 2017'de heyecan devam ediyor. 'Çılgın Sedat Survivor'dan neden elendi?' Survivor eleme ve sonrasında yaşananlarla ilgili çarpıcı iddialar var. Survivor yarışmacılarının son durumları ve yarışma ile ilgili çarpıcı bir iddia var.

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Umut Eken

dakika gelişmeleri...başladığı günden bu yana yaşananlar heyecan fırtınasını artırırken, elemeler sonrası bomba iddialarda birbirini takip ediyor. Survivor'ın son eleme konseyinde de çok önemli olaylar yaşandığı ileri sürülüyor.elemede yarışmaya veda eden'ın adaya neden veda ettiği de ortaya çıktı.'ın elenişi ile ilgili olarak Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüpoğlu çarpıcı iddialarda bulundu. Çılgın Sedat'ın elenmesinin en önemli nedeninin yarışmadaki kadınlarla ilgili sarfettiği sözlerin olduğunu ileri süren Eyüpoğlu,'la ilgili çarpıcı tespitler yaptı.Çılgın Sedat elendi"Yarışmada performans kadar söylemler ve eylemler de önemli" ifadesine yer veren Ali Eyüpoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şöyle:."Şahika ve Sabriye dururken Sedat niye gitti?" derseniz, diyeceğim şudur:Sedat, "Erkeklerin yanında kadın konuşamaz" demeseydi, Adem'le ve İlhan'la kavga etmeseydi, bu kadar erken elenmezdi. Çünkü "Ünlüler" onu "eleme potası"na sokmazdı."Eleme potası"na adı yazılanların, sadece performanslarına bakarak oy atmıyor çoğu seyirci... O yüzdendir ki "Survivor", performans kadar, söylemlerin ve eylemlerin de önemli olduğu bir yarışma.