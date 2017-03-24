Çılgın Sedat neden elendi? / Survivor son durum

Survivor Çılgın Sedat'ın elenişi ile ilgili olarak Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüpoğlu çarpıcı iddialarda bulundu. Çılgın Sedat'ın elenmesinin en önemli nedeninin yarışmadaki kadınlarla ilgili sarfettiği sözlerin olduğunu ileri süren Eyüpoğlu, Survivor'la ilgili çarpıcı tespitler yaptı.
Çılgın Sedat elendi
"Yarışmada performans kadar söylemler ve eylemler de önemli" ifadesine yer veren Ali Eyüpoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şöyle:.
"Şahika ve Sabriye dururken Sedat niye gitti?" derseniz, diyeceğim şudur:
Sedat, "Erkeklerin yanında kadın konuşamaz" demeseydi, Adem'le ve İlhan'la kavga etmeseydi, bu kadar erken elenmezdi. Çünkü "Ünlüler" onu "eleme potası"na sokmazdı.
"Eleme potası"na adı yazılanların, sadece performanslarına bakarak oy atmıyor çoğu seyirci... O yüzdendir ki "Survivor", performans kadar, söylemlerin ve eylemlerin de önemli olduğu bir yarışma.
İlişkili Haber