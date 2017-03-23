Son dakika Emre Mor gelişmesi! Beşiktaş transfer haberleri! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 28 Mart Salı... Adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna katacağı yıldızlarda büyük merak konusu. Emre Mor, Ricardo Quaresma, Mario Gomez ve Beşiktaş'ın stoperleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takım ile ismi anılan ve çıkan haberlerin tümünü bu sayfada topladık...

EMRE MOR'A TALISCA FORMÜLÜ

QUARESMA'YA TEKLİF VAR!

MARIO GOMEZ'DA SON DAKİKA

BEŞİKTAŞ'TA STOPER HAREKATI

Yakup Çınar

! Emre Mor, Ricardo Quaresma, Mario Gomez ve Beşiktaş'ın stoperleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı olan BeşiktaşAlman kulübü,faktörü nedeniyle’u bedelsiz önerirken, siyah-beyazlılar sürenin 2 sezon olmasını istedi.'ın, Dortmund’da fazla şans bulamayan 19 yaşındaki yetenekli oyuncuyu vitrine çıkarma karşılığında 2 yıllık kiralama şartını öne sürdüğü belirlendi.Borussia Dortmund Kulübü tarafından sürpriz şekilde Beşiktaş’a kiralık olarak önerilen Emre Mor konusunda henüz kesin karar veremeyen siyah-beyazlıların, Anderson Talisca modeline sıcak baktığı belirlendi. Kartal’ın, Talisca’da olduğu gibi 19 yaşındaki milli futbolcuyu iki yıllığına kiralamanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.Teknik Direktör Şenol Güneş faktörü nedeniyle Emre Mor’un Beşiktaş’ta deneyim kazanmasını isteyen Alman kulübünün, siyah-beyazlıların iki yıllık kiralama düşüncesini değerlendirmeye alacağı aktarıldı. Transferde UEFA kriterlerine uyan ve bu kapsamda ya kiralık ya da bonservisi elinde olan isimlerle anlaşarak mali krizleri aşan Başkan Fikret Orman önümüzdeki 2 sezon transfer dönemlerini de aynı şekilde geçirmeye çalışacak.Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund’da fazla şans bulamayan Emre Mor’u parlatma karşılığında 2 yıllığına kiralamak istediği belirlendi. Beşiktaş’ın hem kendi kadrosunda yer alan milli oyunculardan hem de Almanya’daki bağlantılarından Emre Mor’u disiplin yönünden geniş bir şekilde araştırdığı vurgulandı.Bu arada siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’de kiralık oynayan Jeremain Lens için Sunderland’le temasını kesmedi. Lens ve Emre Mor arasındaki tercihin Teknik Direktör Şenol Güneş’e bırakılacağı ve tecrübeli hocanın raporuna göre hareket edileceği ifade edildi.Çin, İspanya ve İngiltere’den üç kulüp Kartal’ın tecrübeli oyuncusunun peşinde...Yeni sezon için transfer çalışmalarını şimdiden başlatan’le temasa geçti. Transfer komitesi Boşnak yıldız için Quaresma’nın takımdaki durumunun kesinleşmesini bekliyor. Portekizli oyuncunun takımdaki durumuysa Güneş’in raporundan sonra belli olacak.Beşiktaş Kulübü transfer komitesi yeni sezon için çalışmalarını hızlandırdı. Öncelikli olarak santrafor arayan komite, Umut Güner başkanlığında Avrupa ve Güney Amerika’da arayışlarını scout ekipleri ile sürdürüyor.İlk olarak Juventus’ta top koşturan Mario Mandzukiç ile temasa geçen siyah beyazlı yöneticiler, Çin, İspanya ve İngiltere’den transfer teklifleri alan Ricardo Quaresma’nın gelecek sezon satılıp satılmaması konusunda teknik direktör Şenol Güneş’in raporunu beklediklerini söylediler.Q7’nin olası satışından 15 milyon Euro gelir elde etmesi beklenen Kartal böylece Mandzukic’i alabilecek. Portekizli oyuncunun, menajeri ile görüşerek Türkiye’de çok mutlu olduğu ifade etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de yakın çevresine Quaresma konusunda hiçbir şikayetinin olmadığını, geçen yıl yaşanan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan yıldız ismin takımın önemli bir parçası olduğunu söylediği öğrenildi.Oyuncusundan memnun olduğu gözlenen Güneş’in vereceği rapor doğrultusunda Quaresma’nın takımdaki kaderi belli olacak. Q7’nin satılması halinde yerine alınacak oyuncunun ismiyse sır gibi saklanıyor.Beşiktaş, Aboubakar ve Demba Ba’nın geleceğinin belirsizliğini koruması üzerine forvet transferi için girişimlerini hızlandırdı. Bu doğrultuda’in menaceriyle ilk teması kuran yönetim, Wolfsburg’ta küme düşmeme mücadelesi veren yıldız isim için olumlu geri dönüş aldı, sezon sonu için sözleşti.Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk ve UEFA Avrupa Ligi’nde de final hesapları yapan Siyah- Beyazlılar, transfer konusunda gelecek dönemin planlaması için şimdiden düğmeye bastı.Yönetim, sezon başında 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar ile ara transfer döneminde Shanghai Shenhua’dan takıma kazandırılan Demba Ba’nın geleceğinin belirsizliğini koruması sonrasında ilk olarak forvet takviyesi için harekete geçti.Bu doğrultuda listesindeki forvet adaylarını gün yüzüne çıkaran Kara Kartal, ilk olarak geçen sezon takımın şampiyonluğuna attığı 26 golle direkt katkı sağlayan Mario Gomez’i gündemine aldı.Yıldız futbolcu için menaceri Uli Ferber’la ilk teması kuran Siyah-Beyazlılar’ın, olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Oyuncusunun Wolfsburg’ta mutlu olmadığını doğrulayan Ferber'in, "Mario'nun babasının olumsuz düşüncesi devam ediyor. Ancak Almanya Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'na katılabilmesi için takımından ayrılması gerektiğini biliyor. Bunun için Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak başarılı bir takımda oynamaya ihtiyacı var” dediği öğrenildi.Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde bulunan ‘3.5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesine güvenen yönetimin, bu doğrultuda Gomez için bekleme kararı aldığı ve Aboubakar’ın takımdaki geleceğinin kesinleşmesi sonrasında temaslarını resmileştireceği ifade edildi.Öte yandan Gomez’e ek olarak Schalke 04’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Klaas-Jan Huntelaar da Beşiktaş’ın listesinde B planı olarak yerini koruyor.Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarı getirecek bir kadro oluşturmak için hazırlıklarını sürdüren yönetim, savunma hattı için de çalışmalara şimdiden başladı. Geçen sezonyaşadığı sakatlığı atlatmasının ardından sahalara geri dönen ancak form grafiği beklenenin altında kalması sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda yer bulamayan Luiz Rhodolfo’yla lig bitiminde yolların ayrılacağı öğrenildi.Öte yandan ara transfer döneminde Hebei China Fortune’dan kiralık olarak takıma kazandırılan bir diğer savunmacı Ersan Gülüm’ün de, forma yarışında rakiplerini zorlayamaması sonrasında takımdan gönderilecek ikinci isim olarak belirlendiği bildirildi.Bu 2 ismin gönderilmesinin ardından stoper hattında görev yapan Marcelo Guedes, Dusko Tosic ve Matej Mitrovic’e ek olarak bu bölgeye yeni bir isim kazandırmayı planlayan Kara Kartal, Domagoj Vida ve Yaroslav Rakitsky isimlerini gündemine aldı. Son transfer dönemlerinde sık sık kulübün gündemine gelen ikili için temasların şimdiden başlayacağı konuşuluyor. Başkan Fikret Orman’ın, Shakhtar Donetsk’li Rakitsky ve Dinamo Kiev’li Vida için yakın zaman içerisinde Ukrayna’nın yolunu tutabileceği öğrenildi.