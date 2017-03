LYS başvuru tarihi ne zaman? LYS sınav tarihi 2017 YGS sınavının ardından öğrencilerin aklında LYS sınav başvuruları var. 2017 LYS sınavı için öğrencilerin hazırlıkları devam ediyor. LYS sınavına girecek adaylar 'LYS sınav başvuruları ne zaman?' , 'LYS sınav tarihi' gibi sorusunu yöneltiyor. LYS sınav konuları ve LYS'ye dair tüm detaylar haberimizin içeriğinde.



LYS sınavı bavşvuru tarihi ve LYS sınav tarihi!

LYS 1 Matematik Konuları

LYS 1 Geometri Konuları

LYS 2 Biyoloji Konuları

LYS 2 Fizik Konuları

LYS 2 Kimya Konuları​

LYS 3 Edebiyat Konuları​

LYS 3 Coğrafya Konuları

LYS 4 Tarih Konuları​

LYS 4 Felsefe Grubu Konuları​

Yakup Çınar

Milyonlarcaadayı 2017i merak ediyor. YGS'den çıkan öğrencilerin yeni hedefisınavında başarılı olmak. Öğrencilerin hayatlarındaki belki de en önemli sınavlardan biri olaniçin çeşitli sorular yöneltiliyor. Bu sorulardan en merak edilenleri;oluyor. Öğrenciler için hayati önem taşıyansınavına dair tüm detayları haberimizde okuyabilir,na dair bütün bilgilere ulaşabilirsiniz...4 Nisan'da başlayacak. 17 Nisan'a kadar devam edecek. İlk LYS sınavı 10 Haziran'da Sosyal Bilimler oturumu ile yapılacak. İşteLisans Yerleştirme Sınav başvuruları 4-17 Nisan tarihleri arasında yapılacak.Lisans Yerleştirme Sınavı Haziran ayının kaçında yapılacak diye merak edilirken LYS sınav takvimi açıklandı. Lisans Yerleştirme Sınavı aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.Lisans Yerleştirme Sınavı Sosyal Bilimler 10 Haziran Cumartesi saat: 10.00’da, sınav süresi 135 dakikaLisans Yerleştirme Sınavı Matematik 11 Haziran Pazar saat:10.00’da, sınav süresi 135 dakikaLisans Yerleştirme Sınavı Fen Bilimleri 17 Haziran Cumartesi saat: 10.00’da, sınav süresi 135 dakikaLisans Yerleştirme Sınavı Yabancı Dil 17 Haziran Cumartesi saat: 14.30’da, sınav süresi 120 dakikaLisans Yerleştirme Sınavı Edebiyat-Coğrafya 18 Haziran Pazar saat:10.00’da, sınav süresi 120 dakikaYüksek Öğretime geçiş sınavında en az bir puan türünde 180 ve üzeri puan alamayan adayların bir yükseköğretim programını tercih etme ve Lisans Yerleştirme Sınavına girme hakları bulunmayacaktır. Farklı alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için adayların LYS 2017 sınavlarının tamamına girmesi önerilmektedir.11 Haziran 2017 Pazar günü yapılacak olan LYS-1, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecektir. LYS-1'de Matematik Testi yer alacaktır. Testte 80 soru bulunacaktır. Matematik Testinde 3 soru, kısa cevaplı soru olacaktır.Sayılar- Sayı Basamakları- BölünebilmeObeb- OkekBasit Eşitsizlikler- SıralamaRasyonel SayılarTemel KavramlarÜslü ve Köklü SayılarMutlak DeğerDereceden Denklemler- 2. Dereceden DenklemlerOran-OrantıÇarpanlara AyırmaKümelerFonksiyonlar- Özel Tanımlı FonksiyonlarKombinasyon- Permütasyon- Olasılık- Binom Açılımı- İstatistik ,Kartezyen Çarpım- İşlemPolinomlarEşitsizlikToplam Çarpım SembolüParabolLogaritmaKarmaşık SayılarTrigonometriLimit ve SüreklilikİntegralTürevÜçgende ve Doğruda AçılarÖzel ÜçgenlerDik Üçgende Trigonometrik BağlantılarEşkenar ve İkizkenar ÜçgenÜçgende AlanlarÜçgende Kenarortay ve Açıortay BağlantılarıÜçgende Eşlik- Benzerlik ve Açı-Kenar BağlantılarıDörtgenler- Çokgenler- Yamuk- Paralel Kenar- DikdörtgenEşkenar Dörtgen- DeltoidÇemberde Açılar ve UzunlukDaire- Prizmalar- Küreler- PiramitlerKoordinat Düzlemi ve Noktanın AnalitiğiVektörlerDoğrunun AnalitiğiUzay GeometriTekrar Eden, Dönen ve Yansıyan ŞekillerDönüşümlerle GeometriÇemberin AnalitiğiGenel Konik TanımıParabol- Elips- Hiperbol17 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-2, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-2'de, Fizik Testi, Kimya Testi veTesti yer alacaktır. Testlerde 30’ar soru bulunacak ve 45’er dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Fizik, Kimya, Biyoloji Testinin her birinde 1’er soru, kısa cevaplı soru olacak.Biyoloji Bilimiİnorganik- Organik BileşiklerHücreMadde GeçişleriDNA- RNAProtein SenteziEnzimlerEkoloji-Canlıların Sınıflandırılmasıİnsanda Üreme ve GelişmeHücre Bölünmeleri- Eşeysiz- Eşeyli ÜremeKan GruplarıMendel GenetiğiBiyoteknoloji- EvrimSolunum- Fotosentez- KemosentezCinsiyete Bağlı KalıtımSistemlerDuyu Organları17 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-2, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-2'de,Testi, Kimya Testi ve Biyoloji Testi yer alacaktır. Testlerde 30’ar soru bulunacak ve 45’er dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Fizik, Kimya, Biyoloji Testinin her birinde 1’er soru, kısa cevaplı soru olacak.Fizik Bilimine GirişVektör- Kuvvet- Kuvvet DengesiTorkAğırlık MerkeziBasit MakinelerSıvıların Kaldırma KuvvetiMadde ve ÖzellikleriDoğrusal Hareket- Bağıl HareketBasınç- Isı ve Sıcaklık- GenleşmeAtışlarDinamikDönme Hareketi- Basit Harmonik Hareketİş EnerjiKütle Çekimi- Kepler Kanunu- Büyük Patlamaİtme-MomentumIşık ve GölgeKırılma ve RenklerDüzlem Ayna- Küresel AynalarElektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İşElektrostatikElektrik Akımı ve DevrelerMercekler ve AydınlanmaYüklü Parçacıkların HareketiManyetizmaTemel Dalga Bilgileri- Yay Dalgaları- Su Dalgaları- Ses ve Deprem DalgalarıAlternatik Akım ve TransformatörElektromanyetik İndüksüyonDalga Mekaniği ( Kırınım- Girişim- Doopler )SığaçlarFotoelektrik ve ComptpnElektromanyetik DalgalarAtom Altı ParçacıklarAtom ModelleriRadyoaktiviteÖzel GörelilikModern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları17 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-2, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-2'de, Fizik Testi,Testi ve Biyoloji Testi yer alacaktır. Testlerde 30’ar soru bulunacak ve 45’er dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Fizik, Kimya, Biyoloji Testinin her birinde 1’er soru, kısa cevaplı soru olacak.Kimyasal HesaplamalarModern Atom TeorisiSıvı ÇözeltilerGazlarTepkimelerde HızKimya ve EnerjiKimya- ElektrikKimyasal Denge- Sıvı Çözeltilerde DengeOrganik BileşiklerKarbon Kimyası10 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-4, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-4'te, Tarih Testi, Coğrafya-2 Testi ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi yer alacaktır. Tarih Testinde 44 soru bulunacak ve 65 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-2 Testinde 14 soru bulunacak ve 20 dakika cevaplama süresi verilecektir. Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde ise 32 soru bulunacak ve 50 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testinin her birinde 1’er soru, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru, kısa cevaplı soru olacaktır.Güzel Sanatlar ve EdebiyatŞiirlerOlay Çevresinde Oluşan Edebi MetinlerTarih İçinde Türk EdebiyatıÖğretici Metinlerİslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk EdebiyatıDestan Dönemi Türk EdebiyatıTanzimat Dönemi EdebiyatıServet-i Fünun Edebiyatı ve Fecr-i Ati TopluluğuYenileşme Dönemi Türk EdebiyatıMilli Edebiyat DönemiCumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi MetinlerCumhuriyet Dönemi Türk EdebiyatıCumhuriyet Döneminde ŞiirleriCumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler10 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-4, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-4'te, Tarih Testi, Coğrafya-2 Testi ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi yer alacaktır. Tarih Testinde 44 soru bulunacak ve 65 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-2 Testinde 14 soru bulunacak ve 20 dakika cevaplama süresi verilecektir. Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde ise 32 soru bulunacak ve 50 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testinin her birinde 1’er soru, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru, kısa cevaplı soru olacaktır.Doğal Sistemler- Beşeri SistemlerKüresel Ortam: Bölgeler ve ÜlkelerMekansal Sentez TürkiyeEkonomik FaaliyetlerÇevre ve Toplum10 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-4, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-4'te, Tarih Testi, Coğrafya-2 Testi ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi yer alacaktır. Tarih Testinde 44 soru bulunacak ve 65 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-2 Testinde 14 soru bulunacak ve 20 dakika cevaplama süresi verilecektir. Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde ise 32 soru bulunacak ve 50 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testinin her birinde 1’er soru, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru, kısa cevaplı soru olacaktır.Tarih BilimiUygarlığın Doğuşu- İlk Uygarlıklar- İlk Türk Devletleriİslam Tarihi- Türk-İslam DevletleriTürkiye Tarihi- Beylikten DevleteOsmanlı DevletiAvrupa ve Osmanlı Devleti1881’den 1919’a Mustafa KemalKurtuluş Savaşı’nda CephelerMilli Mücadele’nin Hazırlık DönemiAtatürkçülük ve Atatürk İlkeleriTürk İnkılabıAtatürk’ün ÖlümüAtatürk Dönemi Türk Dış PolitikasıYüzyılın Başlarında DünyaSoğuk Savaş Dönemiİkinci Dünya SavaşıKüreselleşen DünyaTürklerde Devlet Teşkilatı- Toplum Yapısı- Hukuk- Ekonomi- Eğitim- Sanat10 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-4, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-4'te, Tarih Testi, Coğrafya-2 Testi ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi yer alacaktır. Tarih Testinde 44 soru bulunacak ve 65 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-2 Testinde 14 soru bulunacak ve 20 dakika cevaplama süresi verilecektir. Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde ise 32 soru bulunacak ve 50 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testinin her birinde 1’er soru, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru, kısa cevaplı soru olacaktır.Mantık- Klasik Mantık- Sembolik MantıkMantık ve DilPsikolojinin Temel SüreçleriÖğrenme Bellek DüşünmeSosyolojiye GirişRuh Sağlığının TemelleriToplumsal Yapı- Değişme ve Gelişme- Kültür- KurumlarBirey ve Toplum