LYS başvuru tarihi ne zaman? LYS sınav tarihi 2017

LYS sınavı bavşvuru tarihi ve LYS sınav tarihi!
LYS sınav başvuru tarihi 4 Nisan'da başlayacak. 17 Nisan'a kadar devam edecek. İlk LYS sınavı 10 Haziran'da Sosyal Bilimler oturumu ile yapılacak. İşte LYS sınav tarihleri:
Lisans Yerleştirme Sınav başvuruları 4-17 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Lisans Yerleştirme Sınavı Haziran ayının kaçında yapılacak diye merak edilirken LYS sınav takvimi açıklandı. Lisans Yerleştirme Sınavı aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.
Lisans Yerleştirme Sınavı Sosyal Bilimler 10 Haziran Cumartesi saat: 10.00’da, sınav süresi 135 dakika
Lisans Yerleştirme Sınavı Matematik 11 Haziran Pazar saat:10.00’da, sınav süresi 135 dakika
Lisans Yerleştirme Sınavı Fen Bilimleri 17 Haziran Cumartesi saat: 10.00’da, sınav süresi 135 dakika
Lisans Yerleştirme Sınavı Yabancı Dil 17 Haziran Cumartesi saat: 14.30’da, sınav süresi 120 dakika
Lisans Yerleştirme Sınavı Edebiyat-Coğrafya 18 Haziran Pazar saat:10.00’da, sınav süresi 120 dakika
Yüksek Öğretime geçiş sınavında en az bir puan türünde 180 ve üzeri puan alamayan adayların bir yükseköğretim programını tercih etme ve Lisans Yerleştirme Sınavına girme hakları bulunmayacaktır. Farklı alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için adayların LYS 2017 sınavlarının tamamına girmesi önerilmektedir.
LYS 1 Matematik Konuları
11 Haziran 2017 Pazar günü yapılacak olan LYS-1, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecektir. LYS-1'de Matematik Testi yer alacaktır. Testte 80 soru bulunacaktır. Matematik Testinde 3 soru, kısa cevaplı soru olacaktır.
Sayılar- Sayı Basamakları- Bölünebilme
Obeb- Okek
Basit Eşitsizlikler- Sıralama
Rasyonel Sayılar
Temel Kavramlar
Üslü ve Köklü Sayılar
Mutlak Değer
Dereceden Denklemler- 2. Dereceden Denklemler
Oran-Orantı
Çarpanlara Ayırma
Kümeler
Fonksiyonlar- Özel Tanımlı Fonksiyonlar
Kombinasyon- Permütasyon- Olasılık- Binom Açılımı- İstatistik ,
Kartezyen Çarpım- İşlem
Polinomlar
Eşitsizlik
Toplam Çarpım Sembolü
Parabol
Logaritma
Karmaşık Sayılar
Trigonometri
Limit ve Süreklilik
İntegral
Türev
LYS 1 Geometri Konuları
Üçgende ve Doğruda Açılar
Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonometrik Bağlantılar
Eşkenar ve İkizkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Kenarortay ve Açıortay Bağlantıları
Üçgende Eşlik- Benzerlik ve Açı-Kenar Bağlantıları
Dörtgenler- Çokgenler- Yamuk- Paralel Kenar- Dikdörtgen
Eşkenar Dörtgen- Deltoid
Çemberde Açılar ve Uzunluk
Daire- Prizmalar- Küreler- Piramitler
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Vektörler
Doğrunun Analitiği
Uzay Geometri
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
Dönüşümlerle Geometri
Çemberin Analitiği
Genel Konik Tanımı
Parabol- Elips- Hiperbol
LYS 2 Biyoloji Konuları
17 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-2, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-2'de, Fizik Testi, Kimya Testi ve Biyoloji Testi yer alacaktır. Testlerde 30’ar soru bulunacak ve 45’er dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Fizik, Kimya, Biyoloji Testinin her birinde 1’er soru, kısa cevaplı soru olacak.
Biyoloji Bilimi
İnorganik- Organik Bileşikler
Hücre
Madde Geçişleri
DNA- RNA
Protein Sentezi
Enzimler
Ekoloji-Canlıların Sınıflandırılması
İnsanda Üreme ve Gelişme
Hücre Bölünmeleri- Eşeysiz- Eşeyli Üreme
Kan Grupları
Mendel Genetiği
Biyoteknoloji- Evrim
Solunum- Fotosentez- Kemosentez
Cinsiyete Bağlı Kalıtım
Sistemler
Duyu Organları
LYS 2 Fizik Konuları
17 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-2, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-2'de, Fizik Testi, Kimya Testi ve Biyoloji Testi yer alacaktır. Testlerde 30’ar soru bulunacak ve 45’er dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Fizik, Kimya, Biyoloji Testinin her birinde 1’er soru, kısa cevaplı soru olacak.
Fizik Bilimine Giriş
Vektör- Kuvvet- Kuvvet Dengesi
Tork
Ağırlık Merkezi
Basit Makineler
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Madde ve Özellikleri
Doğrusal Hareket- Bağıl Hareket
Basınç- Isı ve Sıcaklık- Genleşme
Atışlar
Dinamik
Dönme Hareketi- Basit Harmonik Hareket
İş Enerji
Kütle Çekimi- Kepler Kanunu- Büyük Patlama
İtme-Momentum
Işık ve Gölge
Kırılma ve Renkler
Düzlem Ayna- Küresel Aynalar
Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş
Elektrostatik
Elektrik Akımı ve Devreler
Mercekler ve Aydınlanma
Yüklü Parçacıkların Hareketi
Manyetizma
Temel Dalga Bilgileri- Yay Dalgaları- Su Dalgaları- Ses ve Deprem Dalgaları
Alternatik Akım ve Transformatör
Elektromanyetik İndüksüyon
Dalga Mekaniği ( Kırınım- Girişim- Doopler )
Sığaçlar
Fotoelektrik ve Comptpn
Elektromanyetik Dalgalar
Atom Altı Parçacıklar
Atom Modelleri
Radyoaktivite
Özel Görelilik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
LYS 2 Kimya Konuları
17 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-2, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-2'de, Fizik Testi, Kimya Testi ve Biyoloji Testi yer alacaktır. Testlerde 30’ar soru bulunacak ve 45’er dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Fizik, Kimya, Biyoloji Testinin her birinde 1’er soru, kısa cevaplı soru olacak.
Kimyasal Hesaplamalar
Modern Atom Teorisi
Sıvı Çözeltiler
Gazlar
Tepkimelerde Hız
Kimya ve Enerji
Kimya- Elektrik
Kimyasal Denge- Sıvı Çözeltilerde Denge
Organik Bileşikler
Karbon Kimyası
LYS 3 Edebiyat Konuları
10 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-4, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-4'te, Tarih Testi, Coğrafya-2 Testi ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi yer alacaktır. Tarih Testinde 44 soru bulunacak ve 65 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-2 Testinde 14 soru bulunacak ve 20 dakika cevaplama süresi verilecektir. Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde ise 32 soru bulunacak ve 50 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testinin her birinde 1’er soru, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru, kısa cevaplı soru olacaktır.
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Şiirler
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Öğretici Metinler
İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
Destan Dönemi Türk Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı ve Fecr-i Ati Topluluğu
Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı
Milli Edebiyat Dönemi
Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Döneminde Şiirleri
Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
LYS 3 Coğrafya Konuları
10 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-4, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-4'te, Tarih Testi, Coğrafya-2 Testi ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi yer alacaktır. Tarih Testinde 44 soru bulunacak ve 65 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-2 Testinde 14 soru bulunacak ve 20 dakika cevaplama süresi verilecektir. Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde ise 32 soru bulunacak ve 50 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testinin her birinde 1’er soru, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru, kısa cevaplı soru olacaktır.
Doğal Sistemler- Beşeri Sistemler
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Mekansal Sentez Türkiye
Ekonomik Faaliyetler
Çevre ve Toplum
LYS 4 Tarih Konuları
10 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-4, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-4'te, Tarih Testi, Coğrafya-2 Testi ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi yer alacaktır. Tarih Testinde 44 soru bulunacak ve 65 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-2 Testinde 14 soru bulunacak ve 20 dakika cevaplama süresi verilecektir. Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde ise 32 soru bulunacak ve 50 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testinin her birinde 1’er soru, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru, kısa cevaplı soru olacaktır.
Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu- İlk Uygarlıklar- İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi- Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi- Beylikten Devlete
Osmanlı Devleti
Avrupa ve Osmanlı Devleti
1881’den 1919’a Mustafa Kemal
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk İnkılabı
Atatürk’ün Ölümü
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Yüzyılın Başlarında Dünya
Soğuk Savaş Dönemi
İkinci Dünya Savaşı
Küreselleşen Dünya
Türklerde Devlet Teşkilatı- Toplum Yapısı- Hukuk- Ekonomi- Eğitim- Sanat
LYS 4 Felsefe Grubu Konuları
10 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-4, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-4'te, Tarih Testi, Coğrafya-2 Testi ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi yer alacaktır. Tarih Testinde 44 soru bulunacak ve 65 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-2 Testinde 14 soru bulunacak ve 20 dakika cevaplama süresi verilecektir. Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde ise 32 soru bulunacak ve 50 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testinin her birinde 1’er soru, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru, kısa cevaplı soru olacaktır.
Mantık- Klasik Mantık- Sembolik Mantık
Mantık ve Dil
Psikolojinin Temel Süreçleri
Öğrenme Bellek Düşünme
Sosyolojiye Giriş
Ruh Sağlığının Temelleri
Toplumsal Yapı- Değişme ve Gelişme- Kültür- Kurumlar
Birey ve Toplum