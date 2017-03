2017 YGS yorumları - Hangi sorular daha zordu! 2017 YGS yorumları Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından gelmeye başladı. 2 Milyonun üzerinde öğrenci bugün 2017 YGS sınavına girdi. YGS sınavından kısa süre sonra soru ve cevaplar ÖSYM'nin sitesinden açıklandı. Öğrenciler şimdi özellikli zor olduklarına inandıkları 2017 YGS Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri ve Sosyal bilgiler sorularının yorumlarına bakıyor.

İlişkili Haber

Son dakika 10 bin polis alımı yapılacak! İşte o tarih...

İlişkili Haber

Son dakika haberi! 2017 KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

İlişkili Haber

Türkiye'de şuan saat kaç? Saatler ileri alındı mı?

FELSEFE

MATEMATİK

TÜRKÇE

TARİH

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

FİZİK

BİYOLOJİ

Yakup Çınar

sınavı bugün yapıldı. 2 Milyonun üzerinde öğrencinin geleceğini belirleyecek sınav sonrasıyayınlandı. Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarıda çıkan soruları cevapladı. İşteEğitimciler 2017 YGS’yi yorumladı. Uzmanlara göre bu sınavın belirleyicisi matematik olacak. “Problem sorularının sayısının arttığı yeni nesil, ALES tarzında soruların sorulduğu görüldü” diyen uzmanlar geometri sorularının da arttığını söyledi. Bu yıl anlatım bozukluğu sorusunun çıkmadığı Türkçe testinin ise genel olarak kolay sorulardan oluştuğunu belirttiler.Fizik sorularının seçici olduğunu belirten uzmanlar, sorular için “Yoruma dayalı, işlemden uzak” yorumunu yaptı. Orta düzeyde soruların yer aldığı coğrafya testinde ise uzun zamandır sorulmayan saat hesaplama sorusu ile nüfus piramitleri sorularının öğrencileri zorladığı ifade edildi. Bilfen, Doğa, Kültür ve Açı eğitim kurumları uzmanlarının ders ders yorumları şöyle:Önceki yıllarda olduğu gibi harita yorumlamaya yönelik sorulara ağırlık verilmiş. Uzun zamandır sorulmayan saat hesaplama sorusu ile nüfus piramitlerinin yorumlandığı sorularda öğrencilerin zorlandığı bilgisini aldık. Sınav, coğrafyanın temel kavram ve ilkeleriyle ilgili bilgi birikimi gerektiren; harita okuma, yorumlama, sorgulama ve analiz becerisini ölçen, ancak zorluk düzeyi yüksek olmayan bir sınav olarak değerlendirildi.Coğrafya sorularının anlaşılır olduğu, uzun olmadığı, genelde müfredata uygun olmakla birlikte Türkiye’nin nüfus politikaları ve saat hesaplamaları konusu öğrencilerin zorlandığı bir konu olup ve bu iki konu LYS formatında gelmiş. Bu yıl önce ki yıllara oranla Dünya ve Türkiye haritasını tanımaya yönelik soruların ön plana çıktığı görüldü. Dünya ve Türkiye haritasını iyi tanıyan ve yorum yeteneği yeterli olan öğrencilerin rahat yapabileceği bir sınavdı. Genel anlamda 2016 YGS’ye göre soruların farklı bir tarzda sorulduğu, soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu görüldü.Türkiye’nin fiziki coğrafyasıyla ilgili sorular da harita üzerinden yorumlamayı gerektiriyordu. Sorular genel olarak kolay nitelendirilebilecek özellikte olsa da izohips ve yerel saat soruları biraz zorlayıcı nitelikteydi. Zaman alacak soruların olmaması da öğrencilere zaman kazanma avantajı sağladı. Tartışmaya açık ve belirsizlik içeren soruya rastlamadık.Zorluk derecesi bakımından bir soru dışında diğer sorular çok genel ve kolay durumda.Öğrencilerden aldığımız bilgiler doğrultusunda geçen yıllarda olduğu gibi “Felsefe kavram bilgisi ve temel problemlerin” sorgulanmasına yönelik sorular sorulduğu görüldü. İlk defa bu sene felsefi görüş ile filozofun isminin eşleştirilmesi soruldu. Paragrafa dayalı sorular felsefe konularına hakim öğrenciler için kolay bilgi eksiği olan öğrenciler için zor olarak bildirildi. Konuları bilme, bildiğini soru üzerinde çağrışımlı düşünebilme, akıl yürütme, sonuç çıkarabilme, bilgilerini bitişik kullanabilme becerisinin sınav başarısı için gerekli olduğu düşünülüyor. Felsefe sorularının öğrencileri zorladığı düşünülebilir.Ağırlıklı olarak kavram ve akım bilgisi soruldu. Sorular zorlayıcı ve bilgiye dayalıydı. Doğrudan filozof ismi ve felsefi akım sorularının bilgiye dayalı sorular olduğu, bunun yanında her zamanki gibi yoruma dayalı soruların da olduğu görüldü. Bilgiye dayalı sorular yer aldığı için ayırt edici özellik gösterecektir. Siyaset felsefesi ünitesinden 1 zorlayıcı soru yer alırken; bu sene ilk defa YGS’de doğrudan filozofun adının bilinmesine yönelik iki soru soruldu. Geçen iki seneden farklı olarak din felsefesinden soru sorulmadı.Felsefe YGS’de sosyal bilimler testinin geometrisi olmaya devam ediyor. Bu yıl yapılan YGS de felsefe sorularının zorluk derecesinin yine yüksek olduğunu görüyoruz. Felsefede sorulan bazı soruların cevaplandırılması felsefeyle ilgilenen öğrencilerin yapabileceği tipten sorulardı. Soruların kavram, akım ve bilgi ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk defa filozof isminin cevap olduğu bir soru tarzının yeniden denendi. Zorlayıcı ama tartışmaya açık soruya rastlamadık.: Bilgi soruları incelendiğinde cevapların net olduğu, öğrenciyi herhangi bir ikilemde bırakmadığı, yorum sorularının ise verilen metinlerden hareketle kolaylıkla çözülebileceğini söyleyebiliriz.2017 YGS’nin geçen yıla kıyasla daha zor olduğu görüldü. Türkiye’de geometri sorularının çözülebilme oranının düşük olması ve 2017 YGS’de geometri sorularının fazla olmasının Türkiye ortalamasını etkileyeceğini düşünüyoruz. Problem ve geometri sorularının çokluğu süre sıkıntısı doğurmuş, soru başına öngörülen bir dakikalık sürenin yeterli olmadığı gözlendi. Problem sorularının uzun metinli ve zorluk seviyesinin yüksek olması sınav stresi ile odaklanamayan öğrenciler için sıkıntı doğurdu. Aynı sıkıntı geometri soruları için de geçerli. 2017 YGS’nin belirleyici dersinin Matematik olacağını düşünmekteyiz.: Yeni müfredata göre ilk kez yapılan 2017 YGS’de matematik –geometri soru dağılımı değişti. 29 Matematik 11 Geometri sorusunun yer aldığı temel matematik testinde problem soruları öğrencilerimizi terletti. Problem sorularının sayısının arttığı yeni nesil, ALES tarzında soruların sorulduğu görüldü. Geometri soruları beklenen zorluk derecesinin üzerindeydi. Yeni müfredata göre ilk kez YGS’de ‘vektör’ konusundan soru çıktı. Önceki yıllarda LYS konusu olan polinom yeni müfredata göre ilk kez YGS’de çıktı. İşlem gerektiren sorular çoğunluktaydı. Müfredat dışı soru sorulmadı. Sorular genel olarak orijinal ve zorlayıcı düzeydeydi.Matematik testinde ise problem sorular hem fazla hem de zorlayıcıydı. Bu yıl müfredata yeni eklenen karmaşık sayılar, parabol gibi konulardan soru gelmedi. Yalnızca polinomlardan soru soruldu. Geometri dersinden 11 soru geldi ve matematik soruları kadar zorlayıcıydı.Temel matematik testinde müfredat dışı soru bulunmuyor ve konu dağılımı YGS standartlarında. Bu yıl YGS müfredatına eklenen konulardan sadece polinomlar konusundan soru geldi. Sınavda en önemli değişiklik geometri soru sayısında oldu. Geçmiş yıllarda ortalama 8 geometri sorusu yöneltiliyorken, bu yıl geometri soru sayısı 11’e yükseltildi. Temel kavramlar ve işlem yeteneği ile ilgili sorular kolaylıkla yapılabilecek düzeydeydi. Problem soruları düşünme gücü gerektiren ve çözümü zaman alıcı tarzda sorulduğundan bu yıl YGS’nin yine seçici soruları olarak karşımıza çıktığını gözlemledik. Matematik sorularında tartışmaya açık herhangi bir hataya rastlamadık.Bu yıl genişleyen YGS müfredatına eklenen ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar, polinomlar ve parabol konularından sadece polinomlar konusundan soru geldi, daha önceki yıllarda bir tane soru çıkan sayma ve olasılık ünitesinden üç soru geldi. Soruların zorluk derecesi 2016’ya YGS’ye paralel.2017 YGS Türkçe, bir önceki yılla aşağı yukarı paralellik gösteriyor. Soruların, süresi içinde çözülebildiği gözlemlendi. Anlam soruları geçen yıl 32’yken bu yıl 31’e düşürülmüş ve yazım-noktalama dahil olmak üzere 9 dil bilgisi sorusu sorulmuş. Dil bilgisi sorularının öğrencilerin temel bilgilerini sorgulamasının yanı sıra detay bilgiyi de sorguladığı gözlemlenirken anlam soruları kolay, orta ve zor olmak üzere derecelendirilebilir. Geçen yıldan farklı olarak anlatım bozukluğu konusundan bu yıl soru çıkmamış. Öğrencilerimizden aldığımız bilgiler ışığında sınavın genel olarak öğrencilerimiz için sürpriz olmadığı, okulda karşılaştıkları soru tiplerinin hemen hemen aynısı olduğu gözlemlendi.Dil bilgisinin tamamını sorgulayan, karma dil bilgisi dediğimiz tarzdaki soruların sayısı bu sene önceki yıllara oranla artmış görünüyor. Anlatım bozukluğu konusundan soru çıkmadı. Müfredat dışı soru çıkmadı. Dil bilgisi sorusu haricindeki anlam bilgisi soruları beklenen zorluk düzeyinde olduğunu gözlemledik. Öncesi senelere göre zor diyebileceğimiz herhangi bir durumla karşılaşılmadı.Türkçe testlerine baktığımızda özellikle bu yıl anlatım bozukluğu sorularının olmadığını gördük. Paragraf soruları ortalama düzeyde, ne çok uzun ne çok kısaydı. Bu bölümün sorularını çözerken öğrenciler zorlanmadılar.Türkçe sorularının önceki yıllara kıyasla daha basit olduğu, müfredat dışı herhangi bir soruyla karşılaşılmadığı, paragraflarda çeldirici şık olmadığı, soruların YGS ve ÖSYM standartlarına uygun olduğunu gözlemledik. Zaman aldırıcı nitelikte sorular yoktu. Dil bilgisi sorularının önceki yıllara göre artması ortalamayı kısmen düşürebilir. Aslında onlar da kolay sorulardı ama öğrencilerin önyargı ile yaklaştıkları sorular olduğu için başarıyı etkileyebilir. Tartışmaya açık soruya rastlamadık. Anlatım bozukluğundan bu yıl soru yöneltilmemiş olması sınavın sürprizlerinden biriydi.Zorluk bakımından değerlendirecek olursak anlam sorularının açık olduğu paragraf sorularının metinlerinin kısa tutulduğu, çeldiricilerin ise çok güçlü olmadığı görülüyor. Dil bilgisi soruları ise geçen yıla göre biraz daha fazla ve ayrıntılı. Ancak konuya hakim olan öğrencilerin rahatla yapabileceği düzeyde. Kısaca 2017 YGS Türkçe testi hazırlığını iyi yapmış öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği ve başarılı olabileceği bir sınav olarak karşımıza çıkıyor.Öğrencilerimiz 2017 YGS’ de tarih sorularının beklendiği gibi geldiğini belirttiler. Sorular genel olarak tarihi kavramlar ve dönem bilgisinin yorumlanması üzerine kurgulanmış, paragrafı doğru okumaya dayalı olarak sorulmuş. Doğrudan bilgiyi ölçen düzeyde hazırlanmış soru sayısının azaldığı görüldü. Soruların konulara dağılımı geçmiş yıllara uygunluk gösteriyor. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiş. 9’uncu ve 10’uncu sınıf müfredatını kapsayan 8 soru sorulduğu, 7 sorunun ise 11’inci sınıf müfredatını kapsadığı anlaşılıyor. Genel olarak iyi hazırlanmış orta düzeyde bir sınav olarak değerlendirildi.Bu yıl ÖSYM’nin hazırlamış olduğu tarih branşından gelen sorularda büyük bir sürpriz yaşanmadı. Sorularda daha önceki yıllardan farklı bir tarz uygulanmadı. Konu dağılımında orantısız bir dağılım yoktu.Tarihte yorum sorularının anlaşılır, bilgi sorularının ise net olduğunu gördük. Ağırlıklı olarak yoruma açık, tartışmaya kapalı ve kolay soruların geldi. Müfredata, biçim ve yöntem bakımından alışılmışa uygun sorular. Geçen seneki ve daha önceki yıllarda çıkmış sorularla eşdeğer zorluk ve biçimdeydi. Sürpriz ve alışılmışın dışında soru gelmedi. Birkaç sorunun zorlayıcı ve eleyici nitelikte olması da her sınavın olmazsa olması. Bu tarz sorular çok değildi ama vardı.Sevinç Eğitim Kurumları: Sorular analiz gücünü ölçmeye yönelik. Tarih sorularında tarihi kişiliklerin söylemlerine ve kişilerin karşılıklı konuşmalarına yer verilmiş, bu sözlerle öğrencilerin analiz yaparak yanıta ulaşması amaçlanmış. Sınav soruları ağırlıklı olarak inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinden oluşuyor ve soru dağılımı geçmiş yıllarda benzerlik gösteriyor.Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden genel olarak okuduğunu anlama ve yorumlama beceresine dayanan paragraf sorularına yer verildiği ve ders konularına ilişkin olarak kelime ve kavram bilgisinin sorgulandığı görüldü.: Sınav geçen yıl olduğu kadar zor değildi. İki tane bilgi içerikli sorunun yanı sıra yoruma dayalı ve felsefi içerikli sorular yer aldı.Din kültürü soruları bilgi ve yoruma dayalıydı. Zaman açısından öğrencilerin zorlanmadıkları bir bölümden oluşuyordu.Konu dağılımı açısından oldukça homojen, yorum ve bilgi sorularından oluşan bir sınav. İki soru önceki yıllara ait konular. Bilgi olmadan yorum yapmak mümkün değil. Zorluk derecesi orta seviyede.Bilfen Liseleri: 2017 YGS’ de, 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayan kimya öğretim programı ilk kez sınandı. Öğrencilerimizin yaptığı değerlendirmelerden, soruların kimya öğretim programındaki kazanımlara göre hazırlandığı görüldü. Sorular bilginin yorumlanması esasına dayandırılmış. Okulumuzda kazanımlara uygun yaptığımız çalışmalar doğrultusundaki sorulardan oluşan bir sınav.Doğa Koleji: Kimya sorularında müfredat dışı, beklenmeyen soru çıkmadı. Konu dağılımı beklenen düzeydeydi. Sınava giren öğrenciler genelde kimya sorularını rahatlıkla yapabildiklerini söylediler. Bağıl nem sorusu YGS sınavı için sürpriz soru sayılabilir.Kimya soruları oldukça kolay ve beklenen bir dağılım ve yöntemle sorulmuş. Sürpriz bir soru ile karşılaşmadık. Sorular 9’uncu ve 10’uncu sınıf müfredatından seçilen, zaman kaybettirmeyen, işlem gerektirmeyen, yoruma dayalı sorulardı. Çözeltilerle ilgili basit bir soru yöneltilmişti. Müfredatın soru gelme olasılığı yüksek olan konularına ağırlık verildiğini gördük. Genel bir kimya birikimi olan, bu derse hazırlık yapan adayların çelişkiye düşmeden rahat yapabilecekleri sorularla karşılaştık.Zorluk düzeyi olarak sorular önceki yıllarda benzer kolaylıkta. Bunun yanında yeni müfredata ait konulardan sorulan üç soru, sınavın önceki yıllardan farklı yönünü oluşturuyor.YGS soruları fizik müfredat programının kazanımlarına tamamen uygun. Hatta bazı sorularda kazanımlarda verilen rakamlar birebir kullanılmış. Kazanımlara uygun şekilde eğitim materyallerini kullanarak hazırlanmış öğrenciler, rahatlıkla başarılı olacaktır. Kazanımlarda matematiksel işlemlere girilmez şeklinde vurgulanan bölümlerde işlemli sorular sorulmayarak müfredata bağlı kalınmış. Fizik sınavı çok zor olmamakla beraber seçici ve kaliteli sorulardan oluşturulmuş.2017 YGS’de fizik soruları beklenen konulardan ve geçen sene uygulanan sınavla uyumlu düzeyde hazırlanmış. Göze çarpan belirleyici düzeydeki iki soru, soru köklerindeki farklılıkla oluşturulmuş. Genelde temel bilgilerin olaylar içinde değerlendirilmesi kabiliyeti aranmış. Sınav, yoruma dayalı, sonuçların tartışıldığı, sıralamaların yapıldığı, işlemden uzak bir formatta hazırlanmış.Sorular genel olarak YGS müfredatına uygundu. 9’uncu ve 10’uncu sınıf müfredatına dengeli bir şekilde dağıtılmış olup müfredat dışı bir soru ile karşılaşmadık. Genel olarak son 3 yılın fizik sorularına nazaran daha kolay bir sınav hazırlandı. Başarı düzeyi vasat ve vasat altı çocukların dahi yapabilecekleri sorular vardı. Sorular genel olarak bilgiden ziyade yoruma dayalıydı. Sayısal işlem gerektiren sorulara büyük ölçüde rastlamadık.Ortaokul düzeyinde optik konusu anlatıldığı için bir önceki yıl yapılan YGS den farklı olarak bu konuyla ilgili olarak sorulan soru sayısı artmıştır. Geçen sene Hareket konusundan ortalama hız ve ortalama sürat kavramları sorulmuştu bu sene ise yalnızca sürat ve hız kavramları sorgulandı. Isı iletimi son yıllarda sıkça sorulan bir konu. Yeni müfredatta olmasına rağmen ses ve su dalgalarından soru sorulmamış. İşlem gerektiren yalnızca iki soru bulunuyor. Diğer sorular ise işlem yapmadan bilgiyi ve kazanımı sorgulayan sorular.2017 YGS Biyoloji soruları bilgi ağırlıklı sorular olup, akademik olarak belirli bir donanıma sahip olan öğrencilerin cevaplayabileceği niteliktedir. 9 ve 10.sınıf konularının dışında 11'inci sınıf Biyoloji Programı’nda işlenen İnsan Fizyolojisi ünitesinden iki sorunun sorulduğu görülmektedir. Bu sorular, her ne kadar 6.sınıf düzeyinde Vücudumuzu Tanıyalım ünitesiyle bağlantılı olarak sorgulanmış olsa da bu durum, Biyoloji konuları için her zaman olduğu gibi YGS-LYS ayrımının yapılamadığını göstermektedir.Sorular müfredata uygun. Genel olarak sınav soruları 9 ve 10’uncu sınıf ağırlıklı. 11’inci sınıf müfredatından 2 soru gelmiş. 2016 YGS’den farklı olarak daha düşündürücü, daha orta seviyede sorular ağırlıklı. 2016 YGS’den farklı olarak bu sınavda 2 tane insan fizyolojisinden soru gelmiş. Kalıtım konusundan da 1 soru gelirken bu sene 2 soru sorulmuş. Sorular genel olarak müfredata ve YGS formatına uygun, orta düzeyde.Bu seneki biyoloji soruları genel olarak beklenenin ötesinde kolay bir nitelikteydi. 9’uncu ve 10’uncu sınıf müfredatı dışında 11’inci sınıfta işlenen sistem konusundan da 2 sorununun bulunması beklediğimiz bir dağılım olgusuydu. Diğer fen bilimleri branşlarına göre daha geniş bir spektrumdan soru yöneltilmesi biyolojinin son yıllardaki karakteristik özelliği oldu. Genel olarak temel düzeyde bir biyoloji nosyonuna sahip adayların zorlanmadan yapabilecekleri nitelikte sorular soruldu. Sadece 2 soru, biraz zaman alıcı nitelikteydi. Genetikten 1 olan soru sayısının 2’ye çıkarılmış olmasını olumlu.Bir önceki yıl hiç soru sorulmayan insan fizyolojisi ünitesinden ortaokul düzeyindeki bilgiler kullanılarak çözülebilecek 2 soru soruldu. Ayrıca bu yıl diğer yıllardan farklı olarak kalıtım ünitesinden iki soru soruldu. Geçmiş yıllardaki bir soruda kullanılmış olan grafik tekrar kullanılarak sorulmuş.Kaynak: Hurriyet