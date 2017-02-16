Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Süper Loto sonuçları | 23 Şubat Perşembe Süper loto bilet sorgulama

23 Şubat Perşembe Süper Loto MPI sonuçlarına göre Süper Loto yine devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta düzenlenen 488. hafta Süper Loto sonuçları belli oldu. İşte 23 Şubat Perşembe Süper Loto sonuçları ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı haberimizde...

26 Mart 2017, Pazar 10:37 Yorum Yaz
A+ A-
Süper Loto sonuçları... 23 Şubat Perşembe Süper Loto sonuçları 21.30'da yapılacak çekiliş sonucu ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 488'inci hafta çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Süper Loto 23 Şubat çekiliş sonucu ve süper loto bilet sorgulama detayları...

SÜPER LOTO BİLET SORGULA

İŞTE 23 ŞUBAT PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI 

5-19-20-29-36-40

Süper Loto İkramiye Tutarı

6 bilen kişi sayısı :3. Devir
5 bilen kişi sayısı :55
4 bilen kişi sayısı :3.339
3 bilen kişi sayısı :69.009

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4.680.868,24 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:9.797,00 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:172,90 T
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:14,50 TL



Süper Loto en çok çıkan numaralar (rakamlar)

Hayatın birçok alanında olduğu gibi şans oyunlarında da istatistiğin önemli bir yeri var. Vatandaşlar Süper Loto'da en çok çıkan numaraları (rakamları) merak ediyor. İşte Süper Loto'da en çok çıkan sayılar (rakamlar):
İlişkili Haber

Türkiye'de şuan saat kaç? Saatler ileri alındı mı?


35-13-37-45-1-43--33-17-31-22

Süper Loto üçlü kombinasyonlara göre en çok çıkan sayılar

21, 22 ve 54 sayıları toplamda 4 kez,
15, 17 ve 37 sayıları toplamda 4 kez,
4, 28 ve 54 sayıları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkmıştır.
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 