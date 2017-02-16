Süper Loto sonuçları | 23 Şubat Perşembe Süper loto bilet sorgulama

SÜPER LOTO BİLET SORGULA
İŞTE 23 ŞUBAT PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI
5-19-20-29-36-40
Süper Loto İkramiye Tutarı
6 bilen kişi sayısı :3. Devir
5 bilen kişi sayısı :55
4 bilen kişi sayısı :3.339
3 bilen kişi sayısı :69.009
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4.680.868,24 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:9.797,00 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:172,90 T
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:14,50 TL
Hayatın birçok alanında olduğu gibi şans oyunlarında da istatistiğin önemli bir yeri var. Vatandaşlar Süper Loto'da en çok çıkan numaraları (rakamları) merak ediyor. İşte Süper Loto'da en çok çıkan sayılar (rakamlar):
Süper Loto en çok çıkan numaralar (rakamlar)
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35-13-37-45-1-43--33-17-31-22
Süper Loto üçlü kombinasyonlara göre en çok çıkan sayılar
21, 22 ve 54 sayıları toplamda 4 kez,
15, 17 ve 37 sayıları toplamda 4 kez,
4, 28 ve 54 sayıları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkmıştır.