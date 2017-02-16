Süper Loto sonuçları | 23 Şubat Perşembe Süper loto bilet sorgulama 23 Şubat Perşembe Süper Loto MPI sonuçlarına göre Süper Loto yine devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta düzenlenen 488. hafta Süper Loto sonuçları belli oldu. İşte 23 Şubat Perşembe Süper Loto sonuçları ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı haberimizde...

Süper Loto sonuçları... 23 Şubat Perşembe Süper Loto 21.30'da yapılacak çekiliş sonucu ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 488'inci hafta çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Süper Loto 23 Şubat çekiliş sonucu ve süper loto bilet sorgulama detayları...



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İŞTE 23 ŞUBAT PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI 5-19-20-29-36-40



Süper Loto İkramiye Tutarı 6 bilen kişi sayısı :3. Devir

5 bilen kişi sayısı :55

4 bilen kişi sayısı :3.339

3 bilen kişi sayısı :69.009



Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4.680.868,24 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:9.797,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:172,90 T

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:14,50 TL



Süper Loto en çok çıkan numaralar (rakamlar) Hayatın birçok alanında olduğu gibi şans oyunlarında da istatistiğin önemli bir yeri var. Vatandaşlar Süper Loto'da en çok çıkan numaraları (rakamları) merak ediyor. İşte Süper Loto'da en çok çıkan sayılar (rakamlar):

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35-13-37-45-1-43--33-17-31-22



Süper Loto üçlü kombinasyonlara göre en çok çıkan sayılar



21, 22 ve 54 sayıları toplamda 4 kez,

15, 17 ve 37 sayıları toplamda 4 kez,

4, 28 ve 54 sayıları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkmıştır. Yakup Çınar sonuçları 21.30'da yapılacak çekiliş sonucu ile belli oldu.tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 488'inci hafta çekiliş sonuçları açıklandı. İşteve süper loto bilet sorgulama detayları...Hayatın birçok alanında olduğu gibi şans oyunlarında da istatistiğin önemli bir yeri var. Vatandaşlarmerak ediyor. İşte):35-13-37-45-1-43--33-17-31-2221, 22 ve 54 sayıları toplamda 4 kez,15, 17 ve 37 sayıları toplamda 4 kez,4, 28 ve 54 sayıları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkmıştır.