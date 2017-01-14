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TFF'den Ümraniyespor - Balıkesirspor maçı açıklaması!

TFF 1. Lig’in 17. haftasında bugün oynanması gereken Ümraniyespor-Balıkesirspor karşılaşması olumsuz saha koşulları nedeniyle yarına ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla maçı ileri bir tarihe erteledi.

26 Mart 2017, Pazar 11:34 Yorum Yaz
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Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda saat 13.00’te oynanması planlanan karşılaşma, hakem Özgüç Türkalp’ın zeminde yaptığı incelemelerin ardından, sahanın futbol oynamaya elverişli halde olmaması nedeniyle maçın ertelenmesi yönünde karar verdi.

Erteleme kararı öncesinde her iki takımın teknik heyeti ve oyuncuları sahada hazır bulundu. Erteleme kararı sonrasında teknik heyet ve futbolcular, stattan ayrıldı.

Ümraniyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saha zemininden dolayı daha önce maçın ertelenmesini talep ettiklerini belirterek, "Mevcut durumu federasyona bildirdik. Balıkesirspor ile de görüşerek ertelenmesini talep etmiştik ancak rakibimiz bu önerimizi kabul etmedi." şeklinde konuştu.

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TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, konuyla ilgili incelemeleri yaptı ve maçı ileri bir tarihe erteledi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Bugün oynanması gereken  Ümraniyespor-Balıkesirspor TFF 1. Lig 18. Hafta maçı elverişsiz saha koşulları nedeniyle maçın hakemi tarafından bir gün sonraya ertelenmiş olup bir gün sonra da şartların düzelemeyeceği anlaşıldığından TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.
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