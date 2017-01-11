Türkiye-Moldova maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? (Muhtemel 11'ler)

Yeni Eskişehir Atatürk Stadı’ndaki ilk milli karşılaşmanın hakemi, Kosova Futbol Federasyonu’ndan Genc Nuza yönetecek. Nuza’nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak, dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak.
Türkiye-Moldova saat kaçta hangi kanalda?
Bugün Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:15'de başlayacak mücadele TV 8'den 'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı-grafikli anlatımı fanatik.com.tr'de olacak.
Türk Milli Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 24 Mart Cuma günü Antalya’da Finlandiya’yı 2-0 yendiği maçın ardından, Gökhan Gönül sakatlığı nedeniyle, Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen de izin alarak aday kadrodan çıkarılmıştı.
TÜRKİYE - MOLDOVA MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Onur, Şener, Ahmet Çalık, Çağlar, Güray, Serdar Gürler, Okay, Emre Çolak, Cengiz, Oğuzhan, Enes
Moldova: Namasco, Golovatenco, Epureanu, Jardan, Posmac, Cebotaru, Dedov, Mihaliov, Gatcan Ionita, Ginsari
Eskişehir’de ilk milli heyecan
A Milli Futbol Takımı, Moldova maçını oynayacağı Eskişehir’de ilk kez sahaya çıkacak.
İç saha maçlarını 15 farklı kentte oynayan milliler, 94 yıllık tarihinde ilk kez Eskişehir’de sahne alacak.
Moldova maçının oynanacağı 34 bin 930 seyirci kapasiteli Yeni Eskişehir Stadı geçen yılın sonlarında hizmete açıldı.
Eskişehir, ay-yıldızlı ekibin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Konya, Antalya, Trabzon, Kayseri, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Mersin ve Samsun’un ardından sahaya çıkacağı 16. şehir olacak.
Moldova ile 9. randevu
Türkiye, yarınki rakibi Moldova ile 9. kez karşı karşıya gelecek.
Milliler, şimdiye dek 6’sı resmi, 2’si özel olmak üzere 8 kez karşılaştığı Moldova’yı 6 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.
İlki 1996, sonuncusu 2007’de oynanan bu maçlarda 18 gol atan milliler, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.
Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Tarih Yer Organizasyon Sonuç
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14.08.1996 İstanbul Özel 2 - 0
27.03.1999 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 0
08.09.1999 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemleri 1 - 1
02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2 - 0
06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri 3 - 0
20.08.2003 Ankara Özel 2 - 0
11.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5 - 0
13.10.2007 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1 - 1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
A Milli Takım kadrosu
KALECİ: Harun Tekin (Bursasor), Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Başakşehir)
DEFANS: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Çalık (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Güray Vural (Kayserispor), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)
ORTA SAHA: Emre Mor (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Gençlerbirliği) , Arda Turan (Barcelona), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Cengiz Ünder (Başakşehir), Olcay Şahan (Trabzonspor), Volkan Şen (Fenerbahçe)
FORVET: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Yunus Mallı (Wolfsburg)
Moldova Milli Takım Kadrosu
Kaleci: Stanislav Namașco (Levadiakos, Grecia), Alexei Koșelev (Sheriff Tiraspol), Serghei Pașcenco (Zaria Balti)
Defans: Alexandru Epureanu (Istanbul BB, Türkiye), Catalin Carp (Ufa, Rusya), Victor Golovatenco (Zaria Balti), Veaceslav Posmac (Dacia Chișinau), Petru Racu, Vadim Bolohan (ambii, Milsami Orhei), Ion Jardan, Maxim Potarniche (ambii, Sheriff Tiraspol)
Orta saha: Alexandru Gațcan (Rostov, Rusya), Artur Ionița (Cagliari, Italya), Eugeniu Cebotaru (Sibirya), Gheorghe Andronic, Alexandru Antoniuc, Andrei Cojocari, Alexandru Dedov (Toti, Milsami Orhei), Maxim Mihaliov (Zaria Balti), Vladislav Ivanov (Dinamo-Auto Tiraspol),
Forvet: Eugeniu Sidorenco (Milsami Orhei), Igor Bugaiov (Zaria Balti), Radu Ginsari (Sheriff Tiraspol)