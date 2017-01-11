Türkiye-Moldova maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? (Muhtemel 11'ler) Türkiye-Moldova maçı hangi kanalda? Saat kaçta canlı yayınlanacak? Finlandiya'yı Dünya Kupası Elemeleri'nde 2-0 yenen A Milli Takımımız bu kez hazırlık maçında Moldova ile karşılaşacak. Peki Türkiye-Moldova maçı nezaman nerede saat kaçta hangi kanalda? Maçın canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de...

Türkiye-Moldova saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE - MOLDOVA MUHTEMEL 11'LER



A Milli Takım kadrosu



Moldova Milli Takım Kadrosu

Yakup Çınar

’nde Finlandiya’yı, Antalya Arena’da oynanan maçta 2-0 mağlup eden, Haziran ayında oynayacağı kritik Kosova deplasmanı öncesi bu akşamile özel maçta karşı karşıya gelecek.’in, Finlandiya maçında şans verdiği isimleri bu maçta oynatmaması ve fırsat vermediği oyuncuları sahaya sürmesi bekleniyor.’ndaki ilk milli karşılaşmanın hakemi, Kosova Futbol Federasyonu’ndan Genc Nuza yönetecek. Nuza’nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak, dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak.'nda oynanacak ve'de başlayacak mücadele'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçınanlatımı'de olacak.Türk Milli Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 24 Mart Cuma günü Antalya’da Finlandiya’yı 2-0 yendiği maçın ardından, Gökhan Gönül sakatlığı nedeniyle, Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen de izin alarak aday kadrodan çıkarılmıştı.Onur, Şener, Ahmet Çalık, Çağlar, Güray, Serdar Gürler, Okay, Emre Çolak, Cengiz, Oğuzhan, EnesNamasco, Golovatenco, Epureanu, Jardan, Posmac, Cebotaru, Dedov, Mihaliov, Gatcan Ionita, GinsariA Milli Futbol Takımı, Moldova maçını oynayacağı Eskişehir’de ilk kez sahaya çıkacak.İç saha maçlarını 15 farklı kentte oynayan milliler, 94 yıllık tarihinde ilk kez Eskişehir’de sahne alacak.Moldova maçının oynanacağı 34 bin 930 seyirci kapasiteli Yeni Eskişehir Stadı geçen yılın sonlarında hizmete açıldı.Eskişehir, ay-yıldızlı ekibin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Konya, Antalya, Trabzon, Kayseri, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Mersin ve Samsun’un ardından sahaya çıkacağı 16. şehir olacak.Türkiye, yarınki rakibi Moldova ile 9. kez karşı karşıya gelecek.Milliler, şimdiye dek 6’sı resmi, 2’si özel olmak üzere 8 kez karşılaştığı Moldova’yı 6 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.İlki 1996, sonuncusu 2007’de oynanan bu maçlarda 18 gol atan milliler, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:Tarih Yer Organizasyon Sonuç--------------- ----------- -------------------------------------- --------14.08.1996 İstanbul Özel 2 - 027.03.1999 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 008.09.1999 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemleri 1 - 102.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2 - 006.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri 3 - 020.08.2003 Ankara Özel 2 - 011.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5 - 013.10.2007 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1 - 1Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.Harun Tekin (Bursasor), Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Başakşehir)Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Çalık (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Güray Vural (Kayserispor), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)Emre Mor (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Gençlerbirliği) , Arda Turan (Barcelona), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Cengiz Ünder (Başakşehir), Olcay Şahan (Trabzonspor), Volkan Şen (Fenerbahçe)Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Yunus Mallı (Wolfsburg)Stanislav Namașco (Levadiakos, Grecia), Alexei Koșelev (Sheriff Tiraspol), Serghei Pașcenco (Zaria Balti)Alexandru Epureanu (Istanbul BB, Türkiye), Catalin Carp (Ufa, Rusya), Victor Golovatenco (Zaria Balti), Veaceslav Posmac (Dacia Chișinau), Petru Racu, Vadim Bolohan (ambii, Milsami Orhei), Ion Jardan, Maxim Potarniche (ambii, Sheriff Tiraspol)Alexandru Gațcan (Rostov, Rusya), Artur Ionița (Cagliari, Italya), Eugeniu Cebotaru (Sibirya), Gheorghe Andronic, Alexandru Antoniuc, Andrei Cojocari, Alexandru Dedov (Toti, Milsami Orhei), Maxim Mihaliov (Zaria Balti), Vladislav Ivanov (Dinamo-Auto Tiraspol),Eugeniu Sidorenco (Milsami Orhei), Igor Bugaiov (Zaria Balti), Radu Ginsari (Sheriff Tiraspol)