TJK’nın at yarışları düzenleme yetkisi uzatıldı Türkiye Jokey Kulübü'nün Türkiye sınırları içerisinde at yarışı düzenleme yetkisi 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldı.

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK), Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkisi, 31 Aralık 2017’ye kadar uzatıldı.



Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının talebi üzerine TJK’nın Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkisi, 2017 yılı sonuna kadar uzatıldı.



AA