Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Sola Mas, sağa Ahmet Oğuz!

San Lorenzo’nun sol bekini bitiren Trabzonspor, sağ kanat için de çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-Mavililer’in listesinin ilk sırasında Gençlerbirliği’nin yıldızı Ahmet Oğuz var.

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Trabzonspor, Ocak transferinde minimum hata için en doğru tercihleri yapmanın yollarını arıyor.

Sıkıntı yaşanan sol bek konusunda San Lorenzo’nun 27 yaşındaki Arjantin’li yıldızı Emmanuel Mas ile anlaşma sağlayan Borrdo-Mavililer, şimdi de alternatif problemi olan sağ kanat krizine nokta koymanın yollarını arıyor.

Gündemdeki aday ise Gençlerbirliği’nin başarılı oyuncusu Ahmet Oğuz. 23 yaşında olan ve Gençlerbirliği altyapısında yetişen başarılı futbolcu için Karadeniz temsilcisinin Başkent ekibine teklifini sunduğu, yanıt beklediği öğrenildi.

Bu teklifin içinde hem nakit ödeme hem de takas formülünün bulunduğu gelen haberler arasında.

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Trabzonspor
Sola Mas, sağa Ahmet Oğuz!