Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Ricardo Quaresma uzatıyor

Basın Sözcüsü Metin Albayrak müjdeyi verdi: “Quaresma ve menaceriyle bir süredir görüşüyorduk. Prensipte anlaştık. Yılbaşı tatili dönüşünde 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağız”

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Siyah-Beyazlı formayla ikinci baharını yaşayan ve bu sezon 3 kulvarda tam 20 maça çıkan Ricardo Quaresma, yüksek performansıyla yeni sözleşmeyi kaptı. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyleyen Portekizli futbolcuyla ilgili müjdeyi Basın Sözcüsü Metin Albayrak verdi.

Transfer konusunda taraftarların rahat olmasını isteyen Albayrak, “Yapılan tüm görüşmelerde ciddi bir aşama kaydettik. Bizi mutlu eden bir diğer konu Quaresma ile alakalı. Taraftarlarımıza yeni yıl müjdesi olsun. Quaresma ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştık. Kendisi ‘yılbaşından sonra resmen imzalayalım’ dedi. Biz de tatil sonrasında bu işi resmiyete dökeceğiz” ifadesini kullandı.

‘Gönülden bağlı’

Quaresma’nın futbolu bıraktıktan sonra da Beşiktaş camiasında yer alacağını belirten Albayrak, “Bu renklere gönülden bağlı bir futbolcu. Sahada da bunu gösteriyor. Zaten gitmeye hiç niyeti yoktu. Futbolu bıraktıktan sonra bu camianın gönüllü bir parçası olacak. Diğer transferlerle ilgili de ince eleyip sık dokuyoruz. Doğru hamleler yapacağız” diye konuştu. 

Orhan Yıldırım
Beşiktaş

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Ricardo Quaresma uzatıyor