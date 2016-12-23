Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
 Üyelik

Podolski direkten döndü!

Galatasaray’ın Alman futbolcusu, Osmanlıspor maçında oynamak istedi. Ancak kulüp doktoru Yener İnce, “Değil Osmanlı maçında, Alanya karşısında oynaması bile doğru değil” diyerek Lukas Podolski için onay vermedi.

Yorum Yaz
A+ A-
Serdar Aziz’in ağır sakatlığıyla sarsılan Galatasaray’da Lukas Podolski’nin de olası bir sakatlıktan doktor sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.

Gaziantep maçında sakatlanarak oyunu terk eden ve yapılan kontrollerinde sol üst arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edilen Lukas Podolski’nin Osmanlı maçında oynamak istediği ancak bunun kulüp doktoru Yener İnce tarafından engellendiği ortaya çıktı.
İlişkili Haber

Galatasaray'a sürpriz isim: Ahmet Çalık!


3 ay uzak kalabilir

Alman futbolcu, Galatasaray için çok önemli olan bu maçta sahada olmak istediğini teknik kadroya bildirdi. Ancak duruma müdahale eden İnce’nin, “Podolski’yi istersek oynatabiliriz. Ancak bu durumda 3 ay sahalardan uzak kalabilir. Değil Osmanlı, Alanya karşısında bile oynaması doğru değil” diyerek bunu engellediği öğrenildi. Bunun üzerine teknik direktör Jan Olde Riekerink’in tecrübeli futbolcuyu kadroya almadığı belirtildi.

Galatasaray bu sezon sakatlıklarla boğuşurken, sağlık ekibinin getirdiği yeni uygulama daha büyük hasarlar meydana gelmesini engelledi. Sakatlık olmadan veya büyümeden önlem alan sağlık ekibi, zaman zaman futbolcuların dinlendirilmesini teknik kadroya tavsiye ediyor. Riekerink de bu doğrultuda bazı idmanlarda oyunculara izinler veriyor.

Kaynak: Skorer
İlişkili Haber

Luiz Adriano elden kaçıyor!
Galatasaray

Galatasaray Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SON DAKİKA HABERLERİ

SON DAKİKA Galatasaray transfer haberleri (23 Aralık Cuma)
SON DAKİKA Galatasaray transfer haberleri (23 Aralık Cuma)
Gaziantepli kadınlar okçulukta başarıyı hedefledi
Gaziantepli kadınlar okçulukta başarıyı hedefledi
Avrupa futboluna Noel arası
Avrupa futboluna Noel arası
Mesut Bakkal:Herkes vazgeçse bile ben vazgeçmeyeceğim
Mesut Bakkal:Herkes vazgeçse bile ben vazgeçmeyeceğim
Trabzonspor’da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor’da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

 

Anasayfa
Galatasaray
Podolski direkten döndü!