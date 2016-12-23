Mehmet Ekici'ye formül aranıyor Mehmet Ekici için Beşiktaş’ın da devreye girmesi, Galatasaray’ı telaşlandırdı. Sarı-Kırmızılılar, hem ilişkilerinin iyi olduğu Trabzonsporla sıkıntı yaşamamak hem de yıldız oyuncuyu rakibine kaptırmamak için formül arayışında.





26 yaşındaki oyuncuyu rakibine kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, transferi çıkmaza sokmadan çözecek bir formül arıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici’ye haber gönderen yönetimin, “Trabzonspor ile anlaşırsan o zaman diyeceğimiz bir şey olmaz. Ancak iş Trabzonspor’dan çıkarsa mutlaka bizim de teklifimizi dinle, öyle karar var. Bizimle görüşmeden kimseye ‘evet’ deme” mesajlarını verdiği öğrenildi.



İşi Dursun Özbek bitirecek



Bu noktada da devreye bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek girecek. Trabzonspor’un patronu Muharrem Usta ile yakın dost olan Özbek’in en kısa zamanda Mehmet Ekici transferi için başbaşa bir görüşme talep edeceği ve son durum hakkında bilgi isteyeceği gelen haberler arasında. Mehmet Ekici ise gelişmeleri yakından izliyor.



Metin Karabaş



İlişkili Haber Yaroslav Rakitsky bitiyor Galatasaray ’da Mehmet Ekici girişimi hızlanıyor. Bir süre önce Trabzonspor’la iyi ilişkileri bozmamak için öncelikle Bordo-Mavililer’in bu konudaki duruşunu bekleyen Galatasaray Yönetimi, araya Beşiktaş’ın girmesiyle telaşa kapıldı.26 yaşındaki oyuncuyu rakibine kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, transferi çıkmaza sokmadan çözecek bir formül arıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici’ye haber gönderen yönetimin, “Trabzonspor ile anlaşırsan o zaman diyeceğimiz bir şey olmaz. Ancak iş’dan çıkarsa mutlaka bizim de teklifimizi dinle, öyle karar var. Bizimle görüşmeden kimseye ‘evet’ deme” mesajlarını verdiği öğrenildi.Bu noktada da devreye bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek girecek. Trabzonspor’un patronu Muharrem Usta ile yakın dost olan Özbek’in en kısa zamanda Mehmet Ekici transferi için başbaşa bir görüşme talep edeceği ve son durum hakkında bilgi isteyeceği gelen haberler arasında.ise gelişmeleri yakından izliyor.Metin Karabaş

Galatasaray Sezon İstatistikleri