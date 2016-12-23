Kurtar bizi Donk!

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Galatasaray, Cavanda'yı gönderiyor!
500 BİN EURO ASLAN'DAN
Donk'un yıllık ücretinin 500 bin Euro'sunu ödemekle yükümlü olan Galatasaray, oynadığı dönemde hayal kırıklığı yaratan Hollandalı oyuncuyu maddi yetersizlik yüzünden tekrar kadrosuna katabilir. Kiralık sözleşmesindeki maddeye göre Donk, 20 maçta 45 dakikadan fazla süre alması durumunda Real Betis Donk'un bonservisini almak zorunda. Şu ana kadar 8 maçta 45 dakikadan fazla sahada kalan Donk için İspanyol ekibi ile masaya oturulacak.
Kaynak: Sabah
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