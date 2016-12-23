Kurtar bizi Donk! Koray ve Serdar’ın sezonu kapatması, Chedjou’nun Afrika Kupası mesaisi, Aslan’a kapanan bir defteri tekrar açtırdı. Galatasaray’da ön liberoda saç baş yolduran Ryan Donk stoper mevkisi için bir numaralı aday...

Osmanlıspor maçında diz çapraz bağı kopan Serdar Aziz'in sezonu kapatması, Chedjou'nun da Afrika Kupası'na gidecek olması Real Betis'e kiralanan Ryan Donk'un geri çağrılması söz konusu.

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500 BİN EURO ASLAN'DAN



Donk'un yıllık ücretinin 500 bin Euro'sunu ödemekle yükümlü olan Galatasaray, oynadığı dönemde hayal kırıklığı yaratan Hollandalı oyuncuyu maddi yetersizlik yüzünden tekrar kadrosuna katabilir. Kiralık sözleşmesindeki maddeye göre Donk, 20 maçta 45 dakikadan fazla süre alması durumunda Real Betis Donk'un bonservisini almak zorunda. Şu ana kadar 8 maçta 45 dakikadan fazla sahada kalan Donk için İspanyol ekibi ile masaya oturulacak.



Kaynak: Sabah

İlişkili Haber Galatasaray Caceres için resmi teklifi yaptı! maçında diz çapraz bağı kopan'in sezonu kapatması,'nun da'na gidecek olması Galatasaray 'ın ara transfer planlarını değiştirdi. Daha önce sol bek ve forvet transferi için temaslarda bulunan sarı-kırmızılı yönetim devre arasında önceliği mecburen stopere verecek. G.Saray'da transfer bütçesinin az olması nedeniyle sezon başında'e kiralanan Ryan Donk'un geri çağrılması söz konusu.Donk'un yıllık ücretinin 500 bin Euro'sunu ödemekle yükümlü olan Galatasaray, oynadığı dönemde hayal kırıklığı yaratan Hollandalı oyuncuyu maddi yetersizlik yüzünden tekrar kadrosuna katabilir. Kiralık sözleşmesindeki maddeye göre Donk, 20 maçta 45 dakikadan fazla süre alması durumunda Real Betis Donk'un bonservisini almak zorunda. Şu ana kadar 8 maçta 45 dakikadan fazla sahada kalan Donk için İspanyol ekibi ile masaya oturulacak.Kaynak: Sabah

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