Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Kasımpaşalı Tunay Torun yeniden gündemde

Özellikle orta sahanın kanatlarında alternatif problemi yaşayan Beşiktaş, sadece Ryan Babel transferiyle yetinmeyecek...

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Özellikle orta sahanın kanatlarında alternatif problemi yaşayan Beşiktaş, sadece Ryan Babel transferiyle yetinmeyecek...

Siyah-Beyazlılar’ın bir takviye daha yapmak için nabız yokladığı öğrenildi. Yurt içindeki en büyük aday; Tunay Torun. Kasımpaşa forması giyen 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu, daha önceki senelerde de sıkça gündeme gelmişti. Beşiktaş’ın geçen hafta kaybettiği maçta takımının bir golünü atan Tunay, bu sezon ligde 12 maça çıktı. Başarılı oyuncu orta sahanın her iki kanadında da görev yapabiliyor, zaman zaman merkezde de oynuyor. Kasımpaşa’da 4. sezonunu geçiren ve Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Tunay, uygun bir bedelle transfer edilebilir. 
 
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Kasımpaşalı Tunay Torun yeniden gündemde