Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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İpek Soylu’nun önceliği tekler

Kadınlar dünya sıralamasında İpek Şenoğlu’nun ardından çiftlerde ilk 100’e giren ikinci Türk tenisçi olan İpek Soylu, “Önceliğim her zaman teklerde başarı olmak.” dedi.

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Kadınlar dünya sıralamasında İpek Şenoğlu’nun ardından çiftlerde ilk 100’e giren ikinci Türk tenisçi olan İpek Soylu, “Önceliğim her zaman teklerde başarı olmak.” dedi.

Kadınlar Tenis Birliği’nin (WTA) düzenlediği 3, Uluslararası Tenis Federasyonu’nun (ITF) organize ettiği 11 çiftler turnuvasını kazanan İpek asıl amacının teklerde şampiyonluklar yaşamak olduğunu söyledi.

2014 ABD Açık’ta gençlerde partneri Jil Belen Teichmann ile zafere ulaşan ve Türkiye’ye ilk grand slam şampiyonluğunu kazandıran milli tenisçi, “Önceliğim her zaman teklerde başarılı olmak. Umarım, çiftlerdeki başarımı teklere yansıtırım. Çiftlerde olduğu gibi teklerde de ilk 100’e girme başarısı gösteririm” diye konuştu.
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İpek Soylu’nun önceliği tekler