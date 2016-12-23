İngiltere'ye Sakho çıkarması Galatasaraylı yöneticiler, Liverpool’un Fransız stoperi için önümüzdeki hafta İngiltere’ye çıkarma yapacak. Sarı-Kırmızılılar tüm şartları zorlayacak.

Sakho seferberliği... Liverpool’da kadro dışı kalan 26 yaşındaki Fransız savunmacıyı gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, kesenin ağzını açtı ve İngiltere’ye çıkarma yapmaya karar verdi. Galatasaraylı yöneticiler önümüzdeki hafta Ada’ya giderek hem Sakho ve menaceriyle hem de Liverpool kulübüyle görüşecek.



1.87’lik stoperin sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor. Ancak Liverpool cephesi talep ederse, oyuncunun satın alma opsiyonu da kontrata eklenecek.



Teknik direktör Riekerink’in kadroda görmeyi çok istediği Sakho’nun Türkiye’ye gelmeye ikna edilebilmesi adına Sneijder gibi yıldızların devreye sokulacağı da gelen haberler arasında.



Cim Bom’daseferberliği...’da kadro dışı kalan 26 yaşındaki Fransız savunmacıyı gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, kesenin ağzını açtı ve İngiltere’ye çıkarma yapmaya karar verdi. Galatasaraylı yöneticiler önümüzdeki hafta Ada’ya giderek hem Sakho ve menaceriyle hem de Liverpool kulübüyle görüşecek.1.87’lik stoperin sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor. Ancak Liverpool cephesi talep ederse, oyuncunun satın alma opsiyonu da kontrata eklenecek. Galatasaray Yönetimi, yarım sezon için 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda.Teknik direktör’in kadroda görmeyi çok istediği Sakho’nun Türkiye’ye gelmeye ikna edilebilmesi adına Sneijder gibi yıldızların devreye sokulacağı da gelen haberler arasında.

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