Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
 Üyelik

İngiltere'ye Sakho çıkarması

Galatasaraylı yöneticiler, Liverpool’un Fransız stoperi için önümüzdeki hafta İngiltere’ye çıkarma yapacak. Sarı-Kırmızılılar tüm şartları zorlayacak.

Yorum Yaz
A+ A-
Cim Bom’da Sakho seferberliği... Liverpool’da kadro dışı kalan 26 yaşındaki Fransız savunmacıyı gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, kesenin ağzını açtı ve İngiltere’ye çıkarma yapmaya karar verdi. Galatasaraylı yöneticiler önümüzdeki hafta Ada’ya giderek hem Sakho ve menaceriyle hem de Liverpool kulübüyle görüşecek.

1.87’lik stoperin sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor. Ancak Liverpool cephesi talep ederse, oyuncunun satın alma opsiyonu da kontrata eklenecek. Galatasaray Yönetimi, yarım sezon için 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda.

Teknik direktör Riekerink’in kadroda görmeyi çok istediği Sakho’nun Türkiye’ye gelmeye ikna edilebilmesi adına Sneijder gibi yıldızların devreye sokulacağı da gelen haberler arasında.

 
Galatasaray

Galatasaray Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SON DAKİKA HABERLERİ

Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Eboue: İntihar etmek istedim
Eboue: İntihar etmek istedim
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3

 

Anasayfa
Galatasaray
İngiltere'ye Sakho çıkarması