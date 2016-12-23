Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
 Üyelik

‘İkinci Naim’ artık şampiyon yetiştiriyor

Gençlerde dünya, büyüklerde Avrupa şampiyonu eski milli halterci Ekrem Celil, Antalya’da bedensel engelli, kaportacı, hurdacı ve işsiz gençlerden yeni şampiyonlar yetiştiriyor.

Yorum Yaz
A+ A-
Gençlerde dünya, büyüklerde Avrupa şampiyonu eski milli halterci Ekrem Celil, Antalya’da bedensel engelli, kaportacı, hurdacı ve işsiz gençlerden yeni şampiyonlar yetiştiriyor.

Bulgaristan’da, geçim sıkıntısı yaşayan 9 çocuklu ailenin 7. çocuğu olarak Kırcaali’nin dağ köyünde dünyaya gelen ve ailesinin refahını artırmak için haltere başlayan Ekrem Celil, Türk olduğu için uğradığı ayrımcılık nedeniyle bu sporu bıraktı.

Zamanın Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut ve Kütahya Spor İl Müdürü Muhittin Yıldız, ‘İkinci Naim’ denilen Türk asıllı Ekrem Celil’i, 1998’de, henüz 19 yaşındayken gazinoda paspasçılık yaparken bularak Türkiye’ye getirdi.

Türkiye’ye geldikten sonra 68 kiloda 2000’de gençler dünya şampiyonu, 2001 ve 2004’te Avrupa şampiyonu olmayı başaran Ekrem şimdilerde antrenörlük yapıyor. Ekrem’in yetiştirdiği sporcuların arasında kaportacı çırağı olan, 2015 yılı 15 yaş altı kategorisi Avrupa ikincisi, 2016’da 17 yaşta  Avrupa üçüncüsü Devran Kayra, 88 kiloda Avrupa ikincisi bedensel engelli Faruk Öztürk, 56 kiloda Türkiye şampiyonu hurdacı Cumali Kıvanç, Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü görme engelli Cenk Yanık bulunuyor.
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SON DAKİKA HABERLERİ

Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Eboue: İntihar etmek istedim
Eboue: İntihar etmek istedim
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3

 

Anasayfa
Halter
‘İkinci Naim’ artık şampiyon yetiştiriyor