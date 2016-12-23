‘İkinci Naim’ artık şampiyon yetiştiriyor Gençlerde dünya, büyüklerde Avrupa şampiyonu eski milli halterci Ekrem Celil, Antalya’da bedensel engelli, kaportacı, hurdacı ve işsiz gençlerden yeni şampiyonlar yetiştiriyor.

Gençlerde dünya, büyüklerde Avrupa şampiyonu eski milli halterci Ekrem Celil, Antalya’da bedensel engelli, kaportacı, hurdacı ve işsiz gençlerden yeni şampiyonlar yetiştiriyor.



Bulgaristan’da, geçim sıkıntısı yaşayan 9 çocuklu ailenin 7. çocuğu olarak Kırcaali’nin dağ köyünde dünyaya gelen ve ailesinin refahını artırmak için haltere başlayan Ekrem Celil, Türk olduğu için uğradığı ayrımcılık nedeniyle bu sporu bıraktı.



Zamanın Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut ve Kütahya Spor İl Müdürü Muhittin Yıldız, ‘İkinci Naim’ denilen Türk asıllı Ekrem Celil’i, 1998’de, henüz 19 yaşındayken gazinoda paspasçılık yaparken bularak Türkiye’ye getirdi.



Türkiye’ye geldikten sonra 68 kiloda 2000’de gençler dünya şampiyonu, 2001 ve 2004’te Avrupa şampiyonu olmayı başaran Ekrem şimdilerde antrenörlük yapıyor. Ekrem’in yetiştirdiği sporcuların arasında kaportacı çırağı olan, 2015 yılı 15 yaş altı kategorisi Avrupa ikincisi, 2016’da 17 yaşta Avrupa üçüncüsü Devran Kayra, 88 kiloda Avrupa ikincisi bedensel engelli Faruk Öztürk, 56 kiloda Türkiye şampiyonu hurdacı Cumali Kıvanç, Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü görme engelli Cenk Yanık bulunuyor.